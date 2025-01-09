Легендарные блинчики с тройной начинкой — с вишнями, маком и сыром

Легендарные блинчики с тройной начинкой с вишнями и маком
Легендарные блинчики с тройной начинкой — идеальный десерт для семейного стола. Сочетание сочных вишен, ароматного мака и нежного творога делает это блюдо настоящим шедевром украинской кухни. Готовьте легко и наслаждайтесь.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- молоко — 2 стакана;
- мука мука — 1 стакан;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 2 ст.л.;
- масло — 2 ст.л.;
- вишни в собственном соку;
- маковая начинка — 100 г.
Для творожной начинки:
- кисломолочный творог — 150-200 г;
- сахар — 1 ст.л.;
- сметана — 2 ст.л.
Способ приготовления;
Взбить яйца с сахаром. Влить 1 стакан молока, перемешать до однородности. Добавить муку, взбить венчиком до исчезновения комочков.
Влить остаток молока, размешать. Добавить растительное масло, перемешать. Жарить блины.
Выложить творог в блендер, добавить сахар, сметану, ванильный сахар, взбить до кремообразного состояния. Разрезать несколько блинов пополам. Для одной порции намазать три половинки разными начинками.
Целый блинчик смазать растопленным сливочным маслом, выложить пирамидкой начиненные блины, плотно закрутить.
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