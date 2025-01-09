Легендарные блинчики с тройной начинкой — с вишнями, маком и сыром

Блинчики с начинкой. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Легендарные блинчики с тройной начинкой — идеальный десерт для семейного стола. Сочетание сочных вишен, ароматного мака и нежного творога делает это блюдо настоящим шедевром украинской кухни. Готовьте легко и наслаждайтесь.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

молоко — 2 стакана;

мука мука — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

сахар — 2 ст.л.;

масло — 2 ст.л.;

вишни в собственном соку;

маковая начинка — 100 г.

Для творожной начинки:

кисломолочный творог — 150-200 г;

сахар — 1 ст.л.;

сметана — 2 ст.л.

Способ приготовления;

Взбить яйца с сахаром. Влить 1 стакан молока, перемешать до однородности. Добавить муку, взбить венчиком до исчезновения комочков.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Влить остаток молока, размешать. Добавить растительное масло, перемешать. Жарить блины.

Приготовление блинов. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Выложить творог в блендер, добавить сахар, сметану, ванильный сахар, взбить до кремообразного состояния. Разрезать несколько блинов пополам. Для одной порции намазать три половинки разными начинками.

Сырная начинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Целый блинчик смазать растопленным сливочным маслом, выложить пирамидкой начиненные блины, плотно закрутить.

Блинчики с начинкой. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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