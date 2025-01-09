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Легендарные блинчики с тройной начинкой с вишнями и маком

9 января 2025 20:26
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Легендарные блинчики с тройной начинкой — с вишнями, маком и сыром
Блинчики с начинкой. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Легендарные блинчики с тройной начинкой — идеальный десерт для семейного стола. Сочетание сочных вишен, ароматного мака и нежного творога делает это блюдо настоящим шедевром украинской кухни. Готовьте легко и наслаждайтесь.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.  

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Вам понадобится:

  • молоко — 2 стакана;
  • мука мука — 1 стакан;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • масло — 2 ст.л.;
  • вишни в собственном соку;
  • маковая начинка — 100 г.

Для творожной начинки:

  • кисломолочный творог — 150-200 г;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • сметана — 2 ст.л.

Способ приготовления;

Взбить яйца с сахаром. Влить 1 стакан молока, перемешать до однородности. Добавить муку, взбить венчиком до исчезновения комочков.

как приготовить тройные блины
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Влить остаток молока, размешать. Добавить растительное масло, перемешать. Жарить блины.

как приготовить тройные блины с начинкой
Приготовление блинов. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Выложить творог в блендер, добавить сахар, сметану, ванильный сахар, взбить до кремообразного состояния. Разрезать несколько блинов пополам. Для одной порции намазать три половинки разными начинками.

как приготовить тройные блины с маком и вишней
Сырная начинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Целый блинчик смазать растопленным сливочным маслом, выложить пирамидкой начиненные блины, плотно закрутить.

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Блинчики с начинкой. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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