Легендарний капусняк від Самвела Адамяна з МастерШеф — рецепт із Полтави, який підкорює серця

Легендарний капусняк від Самвела Адамяна за рецептом з Полтави
Капусняк, приготований за полтавським рецептом, — це справжній смак дитинства та традицій української кухні. Насичений, ароматний і неймовірно смачний, цей суп стане вашим фаворитом. Спробуйте, як його готують у Полтаві!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оближи мне пальчики.
Вам знадобиться:
- стегно індички — 1 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- пшоно — 2 ст. л.;
- кисла капуста — 900 г;
- сметана — 150 г;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- зелень — за смаком;
- спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Покласти стегно індички в каструлю, залити водою і варити, знімаючи піну. Додати в бульйон одну моркву, одну цибулину, перець горошком, дві картоплини та лавровий лист. Картопля потрібна для подальшого пюрирування в капусняк. Підготувати капусту: залити квашену капусту холодною водою, щоб зменшити кислоту. Потім злити воду і дрібно нарізати капусту. Натерти моркву на тертці, подрібнити цибулю, сиру картоплю натерти на дрібну тертку.
Промити пшоно, обсмажити його на сухій сковороді до появи аромату. Додати до пшона трохи вершків або сметани й тушкувати кілька хвилин. Приготувати засмажку: обсмажити на олії цибулю, натерту картоплю та моркву, додати спеції та томатну пасту. Перемішати й тушкувати до готовності.
Зварену картоплю з бульйону перекласти в сковорідку із засмажкою і розім’яти. З готового бульйону витягти м’ясо. Додати до бульйону капусту та варити 20 хвилин, щоб випарувалася зайва кислота. Додати в бульйон пшоно та шматочки розділеного м’яса. Покласти в каструлю засмажку та варити до готовності пшона.
Додати подрібнену зелень наприкінці варіння. Капусняк виходить дуже ароматним, з насиченим смаком і ніжною текстурою. Ідеальний варіант для сімейного обіду.
Раніше ми писали, коли квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем.
Ще ми розповідали, як зрозуміти, що квашена капуста зіпсувалася — головні ознаки.
Ще ми писали про те про 100%-вий спосіб — як визначити, чи підходить капуста для квашення.
Читайте Новини.LIVE!