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Легендарний капусняк від Самвела Адамяна за рецептом з Полтави

22 січня 2025 20:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Легендарний капусняк від Самвела Адамяна з МастерШеф — рецепт із Полтави, який підкорює серця
Капусняк у тарілці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Капусняк, приготований за полтавським рецептом, — це справжній смак дитинства та традицій української кухні. Насичений, ароматний і неймовірно смачний, цей суп стане вашим фаворитом. Спробуйте, як його готують у Полтаві!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оближи мне пальчики

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Вам знадобиться: 

  • стегно індички — 1 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • пшоно — 2 ст. л.;
  • кисла капуста — 900 г;
  • сметана — 150 г;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • зелень — за смаком;
  • спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Покласти стегно індички в каструлю, залити водою і варити, знімаючи піну. Додати в бульйон одну моркву, одну цибулину, перець горошком, дві картоплини та лавровий лист. Картопля потрібна для подальшого пюрирування в капусняк. Підготувати капусту: залити квашену капусту холодною водою, щоб зменшити кислоту. Потім злити воду і дрібно нарізати капусту. Натерти моркву на тертці, подрібнити цибулю, сиру картоплю натерти на дрібну тертку.

рецепт капусняка
Інгредієнти для капусняка. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Промити пшоно, обсмажити його на сухій сковороді до появи аромату. Додати до пшона трохи вершків або сметани й тушкувати кілька хвилин. Приготувати засмажку: обсмажити на олії цибулю, натерту картоплю та моркву, додати спеції та томатну пасту. Перемішати й тушкувати до готовності.

рецепт смачного капусняка з Полтави
Приготування засмажки. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Зварену картоплю з бульйону перекласти в сковорідку із засмажкою і розім’яти. З готового бульйону витягти м’ясо. Додати до бульйону капусту та варити 20 хвилин, щоб випарувалася зайва кислота. Додати в бульйон пшоно та шматочки розділеного м’яса. Покласти в каструлю засмажку та варити до готовності пшона.

приготування смачного капусняка
Приготування капусняка. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Додати подрібнену зелень наприкінці варіння. Капусняк виходить дуже ароматним, з насиченим смаком і ніжною текстурою. Ідеальний варіант для сімейного обіду. 

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