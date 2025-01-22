Легендарный капустняк от Самвела Адамяна из МастерШеф — рецепт из Полтавы, который покоряет сердца

Капустняк в тарелке. Фото: Freepik

Капустняк, приготовленный по полтавскому рецепту, — это настоящий вкус детства и традиций украинской кухни. Насыщенный, ароматный и невероятно вкусный, этот суп станет вашим фаворитом. Попробуйте, как его готовят в Полтаве!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оближи мне пальчики.

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Вам понадобится:

бедро индейки — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

пшено — 2 ст. л.;

кислая капуста — 900 г;

сметана — 150 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

зелень — по вкусу;

специи — по вкусу;

Способ приготовления

Положить бедро индейки в кастрюлю, залить водой и варить, снимая пену. Добавить в бульон одну морковь, одну луковицу, перец горошком, две картофелины и лавровый лист. Картофель нужен для дальнейшего пюрирования в капустняк. Подготовить капусту: залить квашеную капусту холодной водой, чтобы уменьшить кислоту. Затем слить воду и мелко нарезать капусту. Натереть морковь на терке, измельчить лук, сырой картофель натереть на мелкую терку.

Ингредиенты для капустняка. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Промыть пшено, обжарить его на сухой сковороде до появления аромата. Добавить к пшену немного сливок или сметаны и тушить несколько минут. Приготовить зажарку: обжарить на растительном масле лук, натертый картофель и морковь, добавить специи и томатную пасту. Перемешать и тушить до готовности.

Приготовление зажарки. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Сваренный картофель из бульона переложить в сковородку с зажаркой и размять. Из готового бульона извлечь мясо. Добавить в бульон капусту и варить 20 минут, чтобы испарилась лишняя кислота. Добавить в бульон пшено и кусочки разделенного мяса. Положить в кастрюлю зажарку и варить до готовности пшена.

Приготовление капустняка. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Добавить измельченную зелень в конце варки. Капустняк получается очень ароматным, с насыщенным вкусом и нежной текстурой. Идеальный вариант для семейного обеда.

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