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Легендарный капустняк от Самвела Адамяна по рецепту из Полтавы

22 января 2025 20:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Легендарный капустняк от Самвела Адамяна из МастерШеф — рецепт из Полтавы, который покоряет сердца
Капустняк в тарелке. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Капустняк, приготовленный по полтавскому рецепту, — это настоящий вкус детства и традиций украинской кухни. Насыщенный, ароматный и невероятно вкусный, этот суп станет вашим фаворитом. Попробуйте, как его готовят в Полтаве!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оближи мне пальчики.

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Вам понадобится: 

  • бедро индейки — 1 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • пшено — 2 ст. л.;
  • кислая капуста — 900 г;
  • сметана — 150 г;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • зелень — по вкусу;
  • специи — по вкусу;

Способ приготовления

Положить бедро индейки в кастрюлю, залить водой и варить, снимая пену. Добавить в бульон одну морковь, одну луковицу, перец горошком, две картофелины и лавровый лист. Картофель нужен для дальнейшего пюрирования в капустняк. Подготовить капусту: залить квашеную капусту холодной водой, чтобы уменьшить кислоту. Затем слить воду и мелко нарезать капусту. Натереть морковь на терке, измельчить лук, сырой картофель натереть на мелкую терку.

рецепт капустняка
Ингредиенты для капустняка. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Промыть пшено, обжарить его на сухой сковороде до появления аромата. Добавить к пшену немного сливок или сметаны и тушить несколько минут. Приготовить зажарку: обжарить на растительном масле лук, натертый картофель и морковь, добавить специи и томатную пасту. Перемешать и тушить до готовности.

рецепт вкусного капустняка из Полтавы
Приготовление зажарки. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Сваренный картофель из бульона переложить в сковородку с зажаркой и размять. Из готового бульона извлечь мясо. Добавить в бульон капусту и варить 20 минут, чтобы испарилась лишняя кислота. Добавить в бульон пшено и кусочки разделенного мяса. Положить в кастрюлю зажарку и варить до готовности пшена.

приготовление вкусного капустняка
Приготовление капустняка. Фото: Скриншот YouTube @obliji_mne_palchiki

Добавить измельченную зелень в конце варки. Капустняк получается очень ароматным, с насыщенным вкусом и нежной текстурой. Идеальный вариант для семейного обеда.

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рецепты капуста Украинская кухня капустняк Мастер Шеф

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