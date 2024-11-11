Легендарний морквяний торт — покроковий рецепт

Морквяний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет цього морквяного торта — у неймовірно ніжній текстурі та легкості приготування. Поєднання моркви, ароматних спецій і ніжного крему робить його справжнім фаворитом для будь-якого застілля. Порадуйте себе та близьких чудовим смаком усього за декілька кроків.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

1 свіжий ананас (або консервований);

2 ст. л. цукру;

150 мл води.

Для коржа:

4 яйця;

1 щіпка солі;

16 г ванільного цукру;

220 г цукру;

240 г олії;

380 г борошна;

10 г розпушувача;

1/4 ч. л. харчової соди;

1 ч. л. кориці;

1/4 ч. л. спецій для імбирних пряників;

80-100 г подрібнених горіхів пекан (або волоських горіхів);

400 г свіжої моркви;

220 г ананасів для начинки (консервованих або карамелізованих).

Для крема:

250 г розм’якшеного вершкового масла;

150 г цукрової пудри;

300 г вершкового сиру (кімнатної температури).

Спосіб приготування

Для цього рецепту можна використовувати консервований ананас — його слід просто додати в тісто, без додаткової обробки. Але зі свіжим ананасом страва набуває більш насиченого смаку.

Нарізаний ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Свіжий ананас нарізати шматочками товщиною 2-3 мм, викласти на суху сковорідку, додати цукор і влити воду. Поставити на великий вогонь і з моменту закипання варити ще 15 хвилин, постійно помішуючи, доки не утвориться сироп.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти ананас у миску для охолодження. Сироп злити в склянку, щоб згодом використати для просочування. За бажанням можна залишити 14 шматочків ананасу для декору. Решту ананасу дрібно нарізати для додавання в тісто.

Морква та ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця збити з сіллю та ванільним цукром до утворення піни. Поступово додавати цукор і збивати до світлої, пишної маси. Влити олію та добре перемішати. Просіяти борошно, розпушувач, соду, корицю і спеції для імбирних пряників, додати в суміш і замісити тісто міксером.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Додати до тіста підсмажені та подрібнені горіхи, натерту моркву і дрібно нарізані ананаси. Усе ретельно перемішати. Викласти тісто у форму для випікання (32×42 см), застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 160 ºС духовці приблизно 45 хвилин.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

М’яке масло збити міксером до пишності, поступово додати цукрову пудру та вершковий сир, продовжуючи збивати до утворення пухкого крему. Готовий корж охолодити та розрізати на три рівні частини, краї вирівняти, а обрізки подрібнити в крихту. Змішати ананасовий сироп з водою та просочити кожен корж. Промазати кожен шар кремом.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати торт крихтою, прикрасити кремом за допомогою кондитерського мішка, додати шматочки ананаса і горішки.

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