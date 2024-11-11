Легендарний морквяний торт — покроковий рецепт

Легендарний морквяний торт — просте приготування
Секрет цього морквяного торта — у неймовірно ніжній текстурі та легкості приготування. Поєднання моркви, ароматних спецій і ніжного крему робить його справжнім фаворитом для будь-якого застілля. Порадуйте себе та близьких чудовим смаком усього за декілька кроків.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 1 свіжий ананас (або консервований);
- 2 ст. л. цукру;
- 150 мл води.
Для коржа:
- 4 яйця;
- 1 щіпка солі;
- 16 г ванільного цукру;
- 220 г цукру;
- 240 г олії;
- 380 г борошна;
- 10 г розпушувача;
- 1/4 ч. л. харчової соди;
- 1 ч. л. кориці;
- 1/4 ч. л. спецій для імбирних пряників;
- 80-100 г подрібнених горіхів пекан (або волоських горіхів);
- 400 г свіжої моркви;
- 220 г ананасів для начинки (консервованих або карамелізованих).
Для крема:
- 250 г розм’якшеного вершкового масла;
- 150 г цукрової пудри;
- 300 г вершкового сиру (кімнатної температури).
Спосіб приготування
Для цього рецепту можна використовувати консервований ананас — його слід просто додати в тісто, без додаткової обробки. Але зі свіжим ананасом страва набуває більш насиченого смаку.
Свіжий ананас нарізати шматочками товщиною 2-3 мм, викласти на суху сковорідку, додати цукор і влити воду. Поставити на великий вогонь і з моменту закипання варити ще 15 хвилин, постійно помішуючи, доки не утвориться сироп.
Перекласти ананас у миску для охолодження. Сироп злити в склянку, щоб згодом використати для просочування. За бажанням можна залишити 14 шматочків ананасу для декору. Решту ананасу дрібно нарізати для додавання в тісто.
Яйця збити з сіллю та ванільним цукром до утворення піни. Поступово додавати цукор і збивати до світлої, пишної маси. Влити олію та добре перемішати. Просіяти борошно, розпушувач, соду, корицю і спеції для імбирних пряників, додати в суміш і замісити тісто міксером.
Додати до тіста підсмажені та подрібнені горіхи, натерту моркву і дрібно нарізані ананаси. Усе ретельно перемішати. Викласти тісто у форму для випікання (32×42 см), застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 160 ºС духовці приблизно 45 хвилин.
М’яке масло збити міксером до пишності, поступово додати цукрову пудру та вершковий сир, продовжуючи збивати до утворення пухкого крему. Готовий корж охолодити та розрізати на три рівні частини, краї вирівняти, а обрізки подрібнити в крихту. Змішати ананасовий сироп з водою та просочити кожен корж. Промазати кожен шар кремом.
Посипати торт крихтою, прикрасити кремом за допомогою кондитерського мішка, додати шматочки ананаса і горішки.
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