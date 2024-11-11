Легендарный морковный торт – пошаговый рецепт

Морковный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет этого морковного торта — в невероятно нежной текстуре и легкости приготовления. Сочетание моркови, ароматных специй и нежного крема делает его настоящим фаворитом для любого застолья. Порадуйте себя и близких чудесным вкусом всего в нескольких шагах.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

1 свежий ананас (или консервированный);

2 ст. л. сахара;

150 мл воды.

Для коржа:

4 яйца;

1 щепотка соли;

16 г ванильного сахара;

220 г сахара;

240 г растительного масла;

380 г муки;

10 г разрыхлителя;

1/4 ч. л. пищевой соды;

1 ч. л. корицы;

1/4 ч. л. специй для имбирных пряников;

80-100 г измельченных орехов пекан (или грецких орехов);

400 г свежей моркови;

220 г ананасов для начинки (консервированных или карамелизированных).

Для крема:

250 г размягченного сливочного масла;

150 г сахарной пудры;

300 г сливочного сыра (комнатной температуры).

Способ приготовления

Для этого рецепта можно использовать консервированный ананас — его нужно просто добавить в тесто, без дополнительной обработки. Но со свежим ананасом блюдо приобретает более насыщенный вкус.

Нарезанный ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Свежий ананас порезать кусочками шириной 2-3 мм, выложить на сухую сковороду, добавить сахар и влить воду. Поставить на большой огонь и с момента закипания варить еще 15 минут, постоянно помешивая, пока не образуется сироп.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить ананас в миску для охлаждения. Сироп слить в стакан, чтобы впоследствии использовать для пропитки. При желании можно оставить 14 кусочков ананаса для декора. Остальные ананасы мелко нарезать для добавления в тесто.

Морковь и ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца взбить с солью и ванильным сахаром до образования пены. Постепенно добавлять сахар и взбивать в светлую, пышную массу. Влить и хорошо перемешать. Просеять муку, разрыхлитель, соду, корицу и специи для имбирных пряников, добавить в смесь и замесить тесто миксером.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в тесто поджаренные и измельченные орехи, натертую морковь и мелко нарезанные ананасы. Все тщательно перемешать. Выложить тесто в форму для выпечки (32×42 см), застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 160 ºС духовке примерно 45 минут.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Мягкое масло взбить до пышности миксером, постепенно добавить сахарную пудру и сливочный сыр, продолжая взбивать до образования рыхлого крема. Готовый корж охладить и разрезать на три равные части, края выровнять, а обрезки измельчить в крошку. Смешать ананасовый сироп с водой и пропитать каждую лепешку. Промазать каждый слой кремом.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать торт крошкой, украсить кремом с помощью кондитерского мешка, добавить кусочки ананаса и орешки.

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