Легендарный морковный торт – пошаговый рецепт

Легендарный морковный торт — простое приготовление
Секрет этого морковного торта — в невероятно нежной текстуре и легкости приготовления. Сочетание моркови, ароматных специй и нежного крема делает его настоящим фаворитом для любого застолья. Порадуйте себя и близких чудесным вкусом всего в нескольких шагах.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 1 свежий ананас (или консервированный);
- 2 ст. л. сахара;
- 150 мл воды.
Для коржа:
- 4 яйца;
- 1 щепотка соли;
- 16 г ванильного сахара;
- 220 г сахара;
- 240 г растительного масла;
- 380 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- 1/4 ч. л. пищевой соды;
- 1 ч. л. корицы;
- 1/4 ч. л. специй для имбирных пряников;
- 80-100 г измельченных орехов пекан (или грецких орехов);
- 400 г свежей моркови;
- 220 г ананасов для начинки (консервированных или карамелизированных).
Для крема:
- 250 г размягченного сливочного масла;
- 150 г сахарной пудры;
- 300 г сливочного сыра (комнатной температуры).
Способ приготовления
Для этого рецепта можно использовать консервированный ананас — его нужно просто добавить в тесто, без дополнительной обработки. Но со свежим ананасом блюдо приобретает более насыщенный вкус.
Свежий ананас порезать кусочками шириной 2-3 мм, выложить на сухую сковороду, добавить сахар и влить воду. Поставить на большой огонь и с момента закипания варить еще 15 минут, постоянно помешивая, пока не образуется сироп.
Переложить ананас в миску для охлаждения. Сироп слить в стакан, чтобы впоследствии использовать для пропитки. При желании можно оставить 14 кусочков ананаса для декора. Остальные ананасы мелко нарезать для добавления в тесто.
Яйца взбить с солью и ванильным сахаром до образования пены. Постепенно добавлять сахар и взбивать в светлую, пышную массу. Влить и хорошо перемешать. Просеять муку, разрыхлитель, соду, корицу и специи для имбирных пряников, добавить в смесь и замесить тесто миксером.
Добавить в тесто поджаренные и измельченные орехи, натертую морковь и мелко нарезанные ананасы. Все тщательно перемешать. Выложить тесто в форму для выпечки (32×42 см), застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 160 ºС духовке примерно 45 минут.
Мягкое масло взбить до пышности миксером, постепенно добавить сахарную пудру и сливочный сыр, продолжая взбивать до образования рыхлого крема. Готовый корж охладить и разрезать на три равные части, края выровнять, а обрезки измельчить в крошку. Смешать ананасовый сироп с водой и пропитать каждую лепешку. Промазать каждый слой кремом.
Посыпать торт крошкой, украсить кремом с помощью кондитерского мешка, добавить кусочки ананаса и орешки.
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