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Легендарный морковный торт — простое приготовление

11 ноября 2024 18:46
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Легендарный морковный торт – пошаговый рецепт
Морковный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Секрет этого морковного торта — в невероятно нежной текстуре и легкости приготовления. Сочетание моркови, ароматных специй и нежного крема делает его настоящим фаворитом для любого застолья. Порадуйте себя и близких чудесным вкусом всего в нескольких шагах.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 1 свежий ананас (или консервированный);
  • 2 ст. л. сахара;
  • 150 мл воды.

Для коржа:

  • 4 яйца;
  • 1 щепотка соли;
  • 16 г ванильного сахара;
  • 220 г сахара;
  • 240 г растительного масла;
  • 380 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 1/4 ч. л. пищевой соды;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 1/4 ч. л. специй для имбирных пряников;
  • 80-100 г измельченных орехов пекан (или грецких орехов);
  • 400 г свежей моркови;
  • 220 г ананасов для начинки (консервированных или карамелизированных).

Для крема:

  • 250 г размягченного сливочного масла;
  • 150 г сахарной пудры;
  • 300 г сливочного сыра (комнатной температуры).

Способ приготовления

Для этого рецепта можно использовать консервированный ананас — его нужно просто добавить в тесто, без дополнительной обработки. Но со свежим ананасом блюдо приобретает более насыщенный вкус.

торт за 20 минут
Нарезанный ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Свежий ананас порезать кусочками шириной 2-3 мм, выложить на сухую сковороду, добавить сахар и влить воду. Поставить на большой огонь и с момента закипания варить еще 15 минут, постоянно помешивая, пока не образуется сироп.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить ананас в миску для охлаждения. Сироп слить в стакан, чтобы впоследствии использовать для пропитки. При желании можно оставить 14 кусочков ананаса для декора. Остальные ананасы мелко нарезать для добавления в тесто.

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Морковь и ананас. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца взбить с солью и ванильным сахаром до образования пены. Постепенно добавлять сахар и взбивать в светлую, пышную массу. Влить и хорошо перемешать. Просеять муку, разрыхлитель, соду, корицу и специи для имбирных пряников, добавить в смесь и замесить тесто миксером.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в тесто поджаренные и измельченные орехи, натертую морковь и мелко нарезанные ананасы. Все тщательно перемешать. Выложить тесто в форму для выпечки (32×42 см), застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 160 ºС духовке примерно 45 минут.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Мягкое масло взбить до пышности миксером, постепенно добавить сахарную пудру и сливочный сыр, продолжая взбивать до образования рыхлого крема. Готовый корж охладить и разрезать на три равные части, края выровнять, а обрезки измельчить в крошку. Смешать ананасовый сироп с водой и пропитать каждую лепешку. Промазать каждый слой кремом.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать торт крошкой, украсить кремом с помощью кондитерского мешка, добавить кусочки ананаса и орешки.

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Еще попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается очень вкусно и полезно для фигуры.

рецепты торт пирог выпечка десерт

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