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Легендарний Празький торт за 10 хвилин — лінивий, але дуже смачний рецепт

13 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Легендарний Празький торт за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування десерта
Празький торт. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Легендарний Празький торт тепер можна приготувати всього за 10 хвилин. Цей лінивий, але надзвичайно смачний рецепт дозволить насолодитися улюбленим десертом без тривалих зусиль. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • борошно 300 г;
  • цукор 250 г;
  • розпушувач 1 ст. л;
  • ванільний цукор 1 пакетик;
  • какао 60 г;
  • сіль 1/2 ч. л;
  • молоко 250 мл;
  • ром 2 ст. л;
  • олія 60 мл;
  • вершкове масло 70 г;
  • яйця курячі 2 шт;
  • волоські горіхи 2 жмені;
  • рисовий оцет 1 ст. л. 

Спосіб приготування 

Додати в миску борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор, какао і сіль. Перемішати вінчиком. Обсмажити волоські горіхи на сухій сковороді і подрібнити ножем.

рецепт празького торта
Какао та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

Влити до сухої суміші молоко, ром, олію та розтоплене, але не гаряче, вершкове масло. Вбити яйця, додати подрібнені горіхи і влити рисовий оцет. Перемішати вінчиком до однорідності. Тісто має бути середньої густини.

простий рецепт празького торта
Тісто та горіхи. Фото: gospodynka.com.ua

Вирізати з пекарського паперу коло і застелити ним дно форми, боки змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму та випікати в розігрітій до 180 ºС духовці 40 хвилин. Перевірити готовність дерев'яною шпажкою.

швидкий рецепт празького торта
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти бісквіт із форми, зняти пергамент і залишити охолонути при кімнатній температурі. Порізати бісквіт на 3 частини, зрізати верхівку і залишити для обсипання.

рецепт празького торта за 10 хвилин
Торт в кремі. Фото: gospodynka.com.ua

Намазати всі шари кремом (можна використати Празький крем без какао). Подрібнити зрізану скоринку на крихту і обсипати торт. Поставити торт у холодильник на 1 годину для настоювання.

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Празький торт. Фото: gospodynka.com.ua

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