Легендарний Празький торт за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування десерта

Легендарний Празький торт за 10 хвилин — лінивий, але дуже смачний рецепт
Легендарний Празький торт тепер можна приготувати всього за 10 хвилин. Цей лінивий, але надзвичайно смачний рецепт дозволить насолодитися улюбленим десертом без тривалих зусиль.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно 300 г;
- цукор 250 г;
- розпушувач 1 ст. л;
- ванільний цукор 1 пакетик;
- какао 60 г;
- сіль 1/2 ч. л;
- молоко 250 мл;
- ром 2 ст. л;
- олія 60 мл;
- вершкове масло 70 г;
- яйця курячі 2 шт;
- волоські горіхи 2 жмені;
- рисовий оцет 1 ст. л.
Спосіб приготування
Додати в миску борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор, какао і сіль. Перемішати вінчиком. Обсмажити волоські горіхи на сухій сковороді і подрібнити ножем.
Влити до сухої суміші молоко, ром, олію та розтоплене, але не гаряче, вершкове масло. Вбити яйця, додати подрібнені горіхи і влити рисовий оцет. Перемішати вінчиком до однорідності. Тісто має бути середньої густини.
Вирізати з пекарського паперу коло і застелити ним дно форми, боки змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму та випікати в розігрітій до 180 ºС духовці 40 хвилин. Перевірити готовність дерев'яною шпажкою.
Вийняти бісквіт із форми, зняти пергамент і залишити охолонути при кімнатній температурі. Порізати бісквіт на 3 частини, зрізати верхівку і залишити для обсипання.
Намазати всі шари кремом (можна використати Празький крем без какао). Подрібнити зрізану скоринку на крихту і обсипати торт. Поставити торт у холодильник на 1 годину для настоювання.
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