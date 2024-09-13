Легендарний Празький торт за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування десерта

Празький торт. Фото: gospodynka.com.ua

Легендарний Празький торт тепер можна приготувати всього за 10 хвилин. Цей лінивий, але надзвичайно смачний рецепт дозволить насолодитися улюбленим десертом без тривалих зусиль.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно 300 г;

цукор 250 г;

розпушувач 1 ст. л;

ванільний цукор 1 пакетик;

какао 60 г;

сіль 1/2 ч. л;

молоко 250 мл;

ром 2 ст. л;

олія 60 мл;

вершкове масло 70 г;

яйця курячі 2 шт;

волоські горіхи 2 жмені;

рисовий оцет 1 ст. л.

Спосіб приготування

Додати в миску борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор, какао і сіль. Перемішати вінчиком. Обсмажити волоські горіхи на сухій сковороді і подрібнити ножем.

Какао та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

Влити до сухої суміші молоко, ром, олію та розтоплене, але не гаряче, вершкове масло. Вбити яйця, додати подрібнені горіхи і влити рисовий оцет. Перемішати вінчиком до однорідності. Тісто має бути середньої густини.

Тісто та горіхи. Фото: gospodynka.com.ua

Вирізати з пекарського паперу коло і застелити ним дно форми, боки змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму та випікати в розігрітій до 180 ºС духовці 40 хвилин. Перевірити готовність дерев'яною шпажкою.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти бісквіт із форми, зняти пергамент і залишити охолонути при кімнатній температурі. Порізати бісквіт на 3 частини, зрізати верхівку і залишити для обсипання.

Торт в кремі. Фото: gospodynka.com.ua

Намазати всі шари кремом (можна використати Празький крем без какао). Подрібнити зрізану скоринку на крихту і обсипати торт. Поставити торт у холодильник на 1 годину для настоювання.

Празький торт. Фото: gospodynka.com.ua

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