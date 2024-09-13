Легендарный Пражский торт за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления десерта

Легендарный Пражский торт за 10 минут — ленивый, но очень вкусный рецепт
Легендарный Пражский торт теперь можно приготовить всего за 10 минут. Этот ленивый, но очень вкусный рецепт позволит насладиться любимым десертом без длительных усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука 300 г;
- сахар 250 г;
- разрыхлитель 1 ст. л;
- ванильный сахар 1 пакетик;
- какао 60 г;
- соль 1/2 ч. л;
- молоко 250 мл;
- ром 2 ст. л;
- масло 60 мл;
- сливочное масло 70 г;
- яйца куриные 2 шт;
- грецкие орехи 2 горсти;
- рисовый уксус 1 ст. л.
Способ приготовления
Добавить в миску муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, какао и соль. Перемешать венчиком. Обжарить грецкие орехи на сухой сковороде и измельчить ножом.
Влить в сухую смесь молоко, ром, масло и растопленное, но не горячее, сливочное масло. Вбить яйца, добавить измельченные орехи и влить рисовый уксус. Перемешать венчиком до однородности. Тесто должно быть средней густоты.
Вырезать из пекарской бумаги круг и застелить им дно формы, бока смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 40 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой.
Вынуть бисквит из формы, снять пергамент и оставить остыть при комнатной температуре. Порезать бисквит на 3 части, срезать макушку и оставить для обсыпания.
Намазать все слои кремом (можно использовать пражский крем без какао). Измельчить срезанную корочку на крошку и осыпать торт. Поставить торт в холодильник на 1 час для настаивания.
Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, что готовится 10 минут.
Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "пломбор" без выпечки.
А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки
Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.
Обратите внимание на торт за 15 минут, только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.
Читайте Новини.LIVE!