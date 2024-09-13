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Легендарный Пражский торт за 10 минут — ленивый, но очень вкусный рецепт

13 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Легендарный Пражский торт за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления десерта
Пражский торт. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Легендарный Пражский торт теперь можно приготовить всего за 10 минут. Этот ленивый, но очень вкусный рецепт позволит насладиться любимым десертом без длительных усилий. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука 300 г;
  • сахар 250 г;
  • разрыхлитель 1 ст. л;
  • ванильный сахар 1 пакетик;
  • какао 60 г;
  • соль 1/2 ч. л;
  • молоко 250 мл;
  • ром 2 ст. л;
  • масло 60 мл;
  • сливочное масло 70 г;
  • яйца куриные 2 шт;
  • грецкие орехи 2 горсти;
  • рисовый уксус 1 ст. л.

Способ приготовления

Добавить в миску муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, какао и соль. Перемешать венчиком. Обжарить грецкие орехи на сухой сковороде и измельчить ножом.

рецепт пражского торта
Какао и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Влить в сухую смесь молоко, ром, масло и растопленное, но не горячее, сливочное масло. Вбить яйца, добавить измельченные орехи и влить рисовый уксус. Перемешать венчиком до однородности. Тесто должно быть средней густоты.

простой рецепт пражского торта
Тесто и орехи. Фото: gospodynka.com.ua

Вырезать из пекарской бумаги круг и застелить им дно формы, бока смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 40 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой.

быстрый рецепт пражского торта
Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть бисквит из формы, снять пергамент и оставить остыть при комнатной температуре. Порезать бисквит на 3 части, срезать макушку и оставить для обсыпания.

рецепт пражского торта за 10 минут
Торт в креме. Фото: gospodynka.com.ua

Намазать все слои кремом (можно использовать пражский крем без какао). Измельчить срезанную корочку на крошку и осыпать торт. Поставить торт в холодильник на 1 час для настаивания.

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Пражский торт. Фото: gospodynka.com.ua

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