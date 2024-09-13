Легендарный Пражский торт за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления десерта

Пражский торт. Фото: gospodynka.com.ua

Легендарный Пражский торт теперь можно приготовить всего за 10 минут. Этот ленивый, но очень вкусный рецепт позволит насладиться любимым десертом без длительных усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука 300 г;

сахар 250 г;

разрыхлитель 1 ст. л;

ванильный сахар 1 пакетик;

какао 60 г;

соль 1/2 ч. л;

молоко 250 мл;

ром 2 ст. л;

масло 60 мл;

сливочное масло 70 г;

яйца куриные 2 шт;

грецкие орехи 2 горсти;

рисовый уксус 1 ст. л.

Способ приготовления

Добавить в миску муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, какао и соль. Перемешать венчиком. Обжарить грецкие орехи на сухой сковороде и измельчить ножом.

Какао и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Влить в сухую смесь молоко, ром, масло и растопленное, но не горячее, сливочное масло. Вбить яйца, добавить измельченные орехи и влить рисовый уксус. Перемешать венчиком до однородности. Тесто должно быть средней густоты.

Тесто и орехи. Фото: gospodynka.com.ua

Вырезать из пекарской бумаги круг и застелить им дно формы, бока смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 40 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть бисквит из формы, снять пергамент и оставить остыть при комнатной температуре. Порезать бисквит на 3 части, срезать макушку и оставить для обсыпания.

Торт в креме. Фото: gospodynka.com.ua

Намазать все слои кремом (можно использовать пражский крем без какао). Измельчить срезанную корочку на крошку и осыпать торт. Поставить торт в холодильник на 1 час для настаивания.

Пражский торт. Фото: gospodynka.com.ua

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