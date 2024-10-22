Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Легендарний салат "Білочка" — бюджетний та дуже смачний, знадобляться лише три інгредієнти arrow

Легендарний салат "Білочка" — бюджетний та дуже смачний, знадобляться лише три інгредієнти

22 жовтня 2024 05:48
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Легендарний салат "Білочка" — смачний і бюджетний рецепт з трьох інгредієнтів.
Салат "Білочка". Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Салат "Білочка" — справжня кулінарна класика, яка підкорила серця багатьох. Цей рецепт потребує лише три простих інгредієнти, але результат вразить своєю ніжністю та смаком. Ідеальний варіант для швидкого і бюджетного перекусу. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • сир твердий 200 г;
  • плавлені сирки 2 шт.;
  • яйця 4 шт.;
  • майонез;
  • часник 3-4 зуб.

Спосіб приготування 

До майонезу додати видавлені через прес зубчики часнику. Перемішати. Натерти на грубій тертці твердий сир. Викласти на тарілку рівно половину. Зверху майонез.

легендарний салат "Білочка" бюджетний та дуже смачний
Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Три варені яйця натерти на грубій тертці. Викласти і полити майонезом. Плавлені сирки натерти на грубій тертці (краще потримати їх у морозилці). Викласти і полити майонезом.

легендарний салат "Білочка" бюджетний
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти другу половину сиру і майонез. Білок натерти на грубій тертці, викласти і зверху посипати жовтком. Салат готовий. 

смачний легендарний салат "Білочка" бюджетний рецепт
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про смачний салат на осінь із крабовими паличками "Оленка", який готується лише за 15 хвилин.

Ще ми розповідали про осінній салат із капусти, який має бути в арсеналі кожної господині

Забудьте про шубу — Ектор Хіменес-Браво поділився смачним салатом з оселедцем.

сир яйця рецепти закуска салат