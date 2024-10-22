Легендарний салат "Білочка" — смачний і бюджетний рецепт з трьох інгредієнтів.

Салат "Білочка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Білочка" — справжня кулінарна класика, яка підкорила серця багатьох. Цей рецепт потребує лише три простих інгредієнти, але результат вразить своєю ніжністю та смаком. Ідеальний варіант для швидкого і бюджетного перекусу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир твердий 200 г;

плавлені сирки 2 шт.;

яйця 4 шт.;

майонез;

часник 3-4 зуб.

Спосіб приготування

До майонезу додати видавлені через прес зубчики часнику. Перемішати. Натерти на грубій тертці твердий сир. Викласти на тарілку рівно половину. Зверху майонез.

Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Три варені яйця натерти на грубій тертці. Викласти і полити майонезом. Плавлені сирки натерти на грубій тертці (краще потримати їх у морозилці). Викласти і полити майонезом.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти другу половину сиру і майонез. Білок натерти на грубій тертці, викласти і зверху посипати жовтком. Салат готовий.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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