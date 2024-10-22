Легендарний салат "Білочка" — смачний і бюджетний рецепт з трьох інгредієнтів.

Легендарний салат "Білочка" — бюджетний та дуже смачний, знадобляться лише три інгредієнти
Салат "Білочка" — справжня кулінарна класика, яка підкорила серця багатьох. Цей рецепт потребує лише три простих інгредієнти, але результат вразить своєю ніжністю та смаком. Ідеальний варіант для швидкого і бюджетного перекусу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир твердий 200 г;
- плавлені сирки 2 шт.;
- яйця 4 шт.;
- майонез;
- часник 3-4 зуб.
Спосіб приготування
До майонезу додати видавлені через прес зубчики часнику. Перемішати. Натерти на грубій тертці твердий сир. Викласти на тарілку рівно половину. Зверху майонез.
Три варені яйця натерти на грубій тертці. Викласти і полити майонезом. Плавлені сирки натерти на грубій тертці (краще потримати їх у морозилці). Викласти і полити майонезом.
Зверху викласти другу половину сиру і майонез. Білок натерти на грубій тертці, викласти і зверху посипати жовтком. Салат готовий.
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