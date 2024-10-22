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Легендарный салат "Белочка" — бюджетный и очень вкусный, понадобятся всего три ингредиента

22 октября 2024 05:48
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Легендарный салат "Белочка" – вкусный и бюджетный рецепт из трех ингредиентов.
Салат "Белочка". Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат "Белочка" — настоящая кулинарная классика, покорившая сердца многих. Этот рецепт требует всего три простых ингредиента, но результат поразит своей нежностью и вкусом. Идеальный вариант для быстрого и бюджетного перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сыр твердый 200 г;
  • плавленые сырки 2 шт.;
  • яйца 4 шт.;
  • майонез;
  • чеснок 3-4 зуб.

Способ приготовления

К майонезу добавить выдавленные через пресс зубчики чеснока. Перемешать. Натереть на крупной терке сыр. Выложить на тарелку ровно половину. Сверху майонез.

легендарный салат "Белочка" бюджетный и вкусный
Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Три вареных яйца натереть на крупной терке. Выложить и полить майонезом. Плавленые сырки натереть на крупной терке (лучше подержать в морозилке). Выложить и полить майонезом.

легендарный салат "Белочка" бюджетный
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить вторую половину сыра и майонез. Белок натереть на крупной терке, выложить и сверху посыпать желтком. Салат готов.

вкусный легендарный салат "Белочка"
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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