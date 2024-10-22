Легендарный салат "Белочка" – вкусный и бюджетный рецепт из трех ингредиентов.

Легендарный салат "Белочка" — бюджетный и очень вкусный, понадобятся всего три ингредиента
Салат "Белочка" — настоящая кулинарная классика, покорившая сердца многих. Этот рецепт требует всего три простых ингредиента, но результат поразит своей нежностью и вкусом. Идеальный вариант для быстрого и бюджетного перекуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сыр твердый 200 г;
- плавленые сырки 2 шт.;
- яйца 4 шт.;
- майонез;
- чеснок 3-4 зуб.
Способ приготовления
К майонезу добавить выдавленные через пресс зубчики чеснока. Перемешать. Натереть на крупной терке сыр. Выложить на тарелку ровно половину. Сверху майонез.
Три вареных яйца натереть на крупной терке. Выложить и полить майонезом. Плавленые сырки натереть на крупной терке (лучше подержать в морозилке). Выложить и полить майонезом.
Сверху выложить вторую половину сыра и майонез. Белок натереть на крупной терке, выложить и сверху посыпать желтком. Салат готов.
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