Легендарный салат "Белочка" – вкусный и бюджетный рецепт из трех ингредиентов.

Салат "Белочка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Белочка" — настоящая кулинарная классика, покорившая сердца многих. Этот рецепт требует всего три простых ингредиента, но результат поразит своей нежностью и вкусом. Идеальный вариант для быстрого и бюджетного перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сыр твердый 200 г;

плавленые сырки 2 шт.;

яйца 4 шт.;

майонез;

чеснок 3-4 зуб.

Способ приготовления

К майонезу добавить выдавленные через пресс зубчики чеснока. Перемешать. Натереть на крупной терке сыр. Выложить на тарелку ровно половину. Сверху майонез.

Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Три вареных яйца натереть на крупной терке. Выложить и полить майонезом. Плавленые сырки натереть на крупной терке (лучше подержать в морозилке). Выложить и полить майонезом.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить вторую половину сыра и майонез. Белок натереть на крупной терке, выложить и сверху посыпать желтком. Салат готов.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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