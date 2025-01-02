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Легендарний смажений зігріваючий суп — смачніше борща і бограча

2 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Легендарний смажений суп, який підкорює серця — смачніше борщу і бограча
Домашній суп. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете здивувати близьких чимось новим? Легендарний смажений суп — це унікальна страва, яка поєднує насичений аромат спецій, ніжний смак овочів і багату текстуру. Він легко замінить навіть ваш улюблений борщ або бограч. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • цибуля — 1 шт.;
  • м’ясо — 300 г;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • болгарський червоний перець — 1 шт.;
  • солодкий зелений перець — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • паприка червона — 1 ч. л.;
  • вода — 1,5 л.;
  • рис — 100 г;
  • базилік — 1 ч. л.;
  • рослинна олія для обсмажування;
  • сметана та зелень для подачі. 

Спосіб приготування 

Обсмажити на розігрітій олії цибулю, нарізану кільцями. М’ясо нарізати шматочками, додати до цибулі, обсмажити до напівготовності. Посолити 1 ч. л. та перемішати. Нарізати моркву кубиками, покласти у сковорідку.

рецепт, як приготувати суп на одній пательні
Морква та м’ясо. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю, помідор, солодкий та болгарський перець також нарізати кубиками, додати у сковорідку, перемішати.

спосіб, як приготувати суп на одній пательні
Приготування засмажки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатну пасту, сіль, паприку, влити воду. Накрити кришкою та тушкувати 30 хвилин на маленькому вогні.

як приготувати суп на одній пательні
Готовий суп. Фото: gospodynka.com.ua

Додати проварений рис, перемішати. Всипати базилік та інші приправи за смаком. Накрити наполовину кришкою та варити ще 15 хвилин. Подавати зі сметаною та зеленню. Це дуже смачна страва. 

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рецепти зима борщ суп бограч

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