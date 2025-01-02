Легендарний смажений суп, який підкорює серця — смачніше борщу і бограча

Домашній суп. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете здивувати близьких чимось новим? Легендарний смажений суп — це унікальна страва, яка поєднує насичений аромат спецій, ніжний смак овочів і багату текстуру. Він легко замінить навіть ваш улюблений борщ або бограч.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

м’ясо — 300 г;

сіль — 2 ч. л.;

морква — 1 шт.;

картопля — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

болгарський червоний перець — 1 шт.;

солодкий зелений перець — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

паприка червона — 1 ч. л.;

вода — 1,5 л.;

рис — 100 г;

базилік — 1 ч. л.;

рослинна олія для обсмажування;

сметана та зелень для подачі.

Спосіб приготування

Обсмажити на розігрітій олії цибулю, нарізану кільцями. М’ясо нарізати шматочками, додати до цибулі, обсмажити до напівготовності. Посолити 1 ч. л. та перемішати. Нарізати моркву кубиками, покласти у сковорідку.

Морква та м’ясо. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю, помідор, солодкий та болгарський перець також нарізати кубиками, додати у сковорідку, перемішати.

Приготування засмажки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатну пасту, сіль, паприку, влити воду. Накрити кришкою та тушкувати 30 хвилин на маленькому вогні.

Готовий суп. Фото: gospodynka.com.ua

Додати проварений рис, перемішати. Всипати базилік та інші приправи за смаком. Накрити наполовину кришкою та варити ще 15 хвилин. Подавати зі сметаною та зеленню. Це дуже смачна страва.

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