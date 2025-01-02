Легендарный жареный суп, покоряющий сердца – вкуснее борща и бограча

Легендарный жареный согревающий суп — вкуснее борща и бограча
Хотите удивить близких чем-нибудь новым? Легендарный жареный суп — это уникальное блюдо, сочетающее насыщенный аромат специй, нежный вкус овощей и богатую текстуру. Он легко заменит даже ваш любимый борщ или бограч.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- мясо — 300 г;
- соль — 2 ч. л.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- болгарский красный перец — 1 шт.;
- сладкий зеленый перец — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- паприка красная — 1 ч. л.;
- вода — 1,5 л.;
- рис — 100 г;
- базилик — 1 ч. л.;
- растительное масло для обжарки;
- сметана и зелень для подачи.
Способ приготовления
Обжарить на разогретом масле лук, нарезанный кольцами. Мясо порезать кусочками, добавить к луку, обжарить до полуготовности. Посолить 1 час. л. и перемешать. Нарезать морковь кубиками, положить в сковороду.
Картофель, помидор, сладкий и болгарский перец также порезать кубиками, добавить в сковороду, перемешать.
Добавить томатную пасту, соль, паприку, влить воду. Накрыть крышкой и тушить 30 минут на маленьком огне.
Добавить проваренный рис, перемешать. Всыпать базилик и другие приправы по вкусу. Накрыть крышкой наполовину и варить еще 15 минут. Подавать со сметаной и зеленью. Это очень вкусное блюдо.
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