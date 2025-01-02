Легендарный жареный суп, покоряющий сердца – вкуснее борща и бограча

Домашний суп. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите удивить близких чем-нибудь новым? Легендарный жареный суп — это уникальное блюдо, сочетающее насыщенный аромат специй, нежный вкус овощей и богатую текстуру. Он легко заменит даже ваш любимый борщ или бограч.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

мясо — 300 г;

соль — 2 ч. л.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

болгарский красный перец — 1 шт.;

сладкий зеленый перец — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

паприка красная — 1 ч. л.;

вода — 1,5 л.;

рис — 100 г;

базилик — 1 ч. л.;

растительное масло для обжарки;

сметана и зелень для подачи.

Способ приготовления

Обжарить на разогретом масле лук, нарезанный кольцами. Мясо порезать кусочками, добавить к луку, обжарить до полуготовности. Посолить 1 час. л. и перемешать. Нарезать морковь кубиками, положить в сковороду.

Морковь и мясо. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель, помидор, сладкий и болгарский перец также порезать кубиками, добавить в сковороду, перемешать.

Приготовление зажарки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить томатную пасту, соль, паприку, влить воду. Накрыть крышкой и тушить 30 минут на маленьком огне.

Готовый суп. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить проваренный рис, перемешать. Всыпать базилик и другие приправы по вкусу. Накрыть крышкой наполовину и варить еще 15 минут. Подавать со сметаной и зеленью. Это очень вкусное блюдо.

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