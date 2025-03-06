Легкий та ситний салат Мадонна на 8 березня — рецепт з фото

Легкий, але ситний дівчачий салат Мадонна — для меню на 8 березня
Цей салат ідеально поєднує ніжне куряче філе, апельсин і горіхи, створюючи особливий смак, що вражає з першої ложки. Легкий, але поживний, він стане чудовим доповненням до святкового столу 8 березня.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 250–300 г;
- апельсин або ананас — 1 шт.;
- плавлені сирки (вершковий смак) — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- часник — 1 зубчик (за бажанням);
- сіль — за смаком;
- волоські горіхи — 2–3 ст. л.;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Відварене куряче філе нарізати дрібними кубиками, змішати з подрібненим часником і викласти першим шаром у салатник. Змастити майонезом.
Апельсин очистити, нарізати шматочками та викласти другим шаром. Волоські горіхи підсушити на сухій сковороді, подрібнити в блендері або розтовкти і рівномірно посипати апельсиновий шар.
Плавлені сирки попередньо підморозити, щоб їх було легше натирати. Натерти на тертці, викласти наступним шаром і змастити майонезом.
Варені яйця натерти на дрібній тертці та рівномірно розподілити зверху. За бажанням зробити майонезну сіточку. Прикрасити салат подрібненими горіхами.
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