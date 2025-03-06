Легкий та ситний салат Мадонна на 8 березня — рецепт з фото

Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат ідеально поєднує ніжне куряче філе, апельсин і горіхи, створюючи особливий смак, що вражає з першої ложки. Легкий, але поживний, він стане чудовим доповненням до святкового столу 8 березня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 250–300 г;

апельсин або ананас — 1 шт.;

плавлені сирки (вершковий смак) — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

часник — 1 зубчик (за бажанням);

сіль — за смаком;

волоські горіхи — 2–3 ст. л.;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Відварене куряче філе нарізати дрібними кубиками, змішати з подрібненим часником і викласти першим шаром у салатник. Змастити майонезом.

Нарізаний апельсин. Фото: smachnenke.com.ua

Апельсин очистити, нарізати шматочками та викласти другим шаром. Волоські горіхи підсушити на сухій сковороді, подрібнити в блендері або розтовкти і рівномірно посипати апельсиновий шар.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки попередньо підморозити, щоб їх було легше натирати. Натерти на тертці, викласти наступним шаром і змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця натерти на дрібній тертці та рівномірно розподілити зверху. За бажанням зробити майонезну сіточку. Прикрасити салат подрібненими горіхами.

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