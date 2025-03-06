Легкий и сытный салат Мадонна на 8 марта — рецепт с фото

Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат идеально сочетает нежное куриное филе, апельсин и орехи, создавая особый вкус, поражающий с первой ложки. Легкий, но питательный, он станет отличным дополнением к праздничному столу 8 марта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриное филе — 250-300 г;

апельсин или ананас — 1 шт.;

плавленые сырки (сливочный вкус) — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 1 зубчик (по желанию);

соль — по вкусу;

грецкие орехи — 2-3 ст. л.;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Отваренное куриное филе нарезать мелкими кубиками, смешать с измельченным чесноком и выложить первым слоем в салатник. Смазать майонезом.

Нарезанный апельсин. Фото: smachnenke.com.ua

Апельсин очистить, нарезать кусочками и выложить вторым слоем. Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде, измельчить в блендере или растолочь и равномерно посыпать апельсиновый слой.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленые сырки предварительно подморозить, чтобы их было легче натирать. Натереть на терке, выложить следующим слоем и смазать майонезом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца натереть на мелкой терке и равномерно распределить сверху. По желанию сделать майонезную сеточку. Украсить салат измельченными орехами.

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