Легкий и сытный салат Мадонна на 8 марта — рецепт с фото

Легкий, но сытный девчачий салат Мадонна — для меню на 8 марта
Этот салат идеально сочетает нежное куриное филе, апельсин и орехи, создавая особый вкус, поражающий с первой ложки. Легкий, но питательный, он станет отличным дополнением к праздничному столу 8 марта.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное филе — 250-300 г;
- апельсин или ананас — 1 шт.;
- плавленые сырки (сливочный вкус) — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- соль — по вкусу;
- грецкие орехи — 2-3 ст. л.;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Отваренное куриное филе нарезать мелкими кубиками, смешать с измельченным чесноком и выложить первым слоем в салатник. Смазать майонезом.
Апельсин очистить, нарезать кусочками и выложить вторым слоем. Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде, измельчить в блендере или растолочь и равномерно посыпать апельсиновый слой.
Плавленые сырки предварительно подморозить, чтобы их было легче натирать. Натереть на терке, выложить следующим слоем и смазать майонезом.
Вареные яйца натереть на мелкой терке и равномерно распределить сверху. По желанию сделать майонезную сеточку. Украсить салат измельченными орехами.
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