Як приготувати салат з черемшею — покроковий рецепт з фото.

Салат з черемшою. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Черемша (ведмежий, дикий часник) — це рослина, смак якої нагадує зелені пір’я цибулі та часнику. Багато господинь не готують страви з черемші, тільки тому, що не знають, що це за зелень і з чим її їдять. І тут немає нічого дивного, адже черемша — лісова рослина, сезон якої настає ранньою весною. З неї готують не тільки салати з черемші, але і використовують у приготуванні перших страв, маринадів, соусів та консервації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

черемша (дикий часник) 1 пучок;

яйце куряче 3 шт;

сир домашній 200 г;

сіль, перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочтаку потрібно подрібнити домашній сир.

Домашній сир. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Курячі яйця зварити та дрібно нарізати.

Курячі яйця. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Залишилося тільки нарізати черемшу та додати до решти інгредієнтів.

Нарізана черемша. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додати сіль перець, все заправити сметаною та можна подавати.

Готовий салат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайкон.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.