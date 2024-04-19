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Легкий квітневий салат за одну хвилину зі черемши та яйцями — супер рецепт

19 квітня 2024 15:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати салат з черемшею — покроковий рецепт з фото.
Салат з черемшою. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Черемша (ведмежий, дикий часник) — це рослина, смак якої нагадує зелені пір’я цибулі та часнику. Багато господинь не готують страви з черемші, тільки тому, що не знають, що це за зелень і з чим її їдять. І тут немає нічого дивного, адже черемша — лісова рослина, сезон якої настає ранньою весною. З неї готують не тільки салати з черемші, але і використовують у приготуванні перших страв, маринадів, соусів та консервації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • черемша (дикий часник) 1 пучок;
  • яйце куряче 3 шт;
  • сир домашній 200 г;
  • сіль, перець до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочтаку потрібно подрібнити домашній сир. 

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Домашній сир. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Курячі яйця зварити та дрібно нарізати. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Залишилося тільки нарізати черемшу та додати до решти інгредієнтів. 

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Нарізана черемша. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додати сіль перець, все заправити сметаною та можна подавати. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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