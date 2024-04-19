Як приготувати салат з черемшею — покроковий рецепт з фото.

Легкий квітневий салат за одну хвилину зі черемши та яйцями — супер рецепт
Черемша (ведмежий, дикий часник) — це рослина, смак якої нагадує зелені пір’я цибулі та часнику. Багато господинь не готують страви з черемші, тільки тому, що не знають, що це за зелень і з чим її їдять. І тут немає нічого дивного, адже черемша — лісова рослина, сезон якої настає ранньою весною. З неї готують не тільки салати з черемші, але і використовують у приготуванні перших страв, маринадів, соусів та консервації.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- черемша (дикий часник) 1 пучок;
- яйце куряче 3 шт;
- сир домашній 200 г;
- сіль, перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочтаку потрібно подрібнити домашній сир.
Курячі яйця зварити та дрібно нарізати.
Залишилося тільки нарізати черемшу та додати до решти інгредієнтів.
Додати сіль перець, все заправити сметаною та можна подавати.
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