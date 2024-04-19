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Легкий апрельский салат за одну минуту с черемшой и яйцами — супер рецепт

19 апреля 2024 15:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить салат с черемшей – пошаговый рецепт с фото.
Салат с черемшей. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Черемша (медвежий, дикий чеснок) — это растение, вкус которого напоминает зеленые перья лука и чеснока. Многие хозяйки не готовят блюда из черемши, только потому, что не знают, что это за зелень и с чем ее едят. И здесь нет ничего удивительного, ведь черемша — лесное растение, сезон которого наступает ранней весной. Из нее готовят не только салаты из черемши, но и используют в приготовлении первых блюд, маринадов, соусов и консервации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • черемша (дикий чеснок) 1 пучок;
  • яйцо куриное 3 шт;
  • творог домашний 200 г;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить домашний творог.

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Домашний творог. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Куриные яйца сварить и мелко порезать.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Осталось только нарезать черемшу и добавить к другим ингредиентам.

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Нарезанная черемша. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить соль перец, все заправить сметаной и можно подавать.

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Готовый салат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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