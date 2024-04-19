Как приготовить салат с черемшей – пошаговый рецепт с фото.

Легкий апрельский салат за одну минуту с черемшой и яйцами — супер рецепт
Черемша (медвежий, дикий чеснок) — это растение, вкус которого напоминает зеленые перья лука и чеснока. Многие хозяйки не готовят блюда из черемши, только потому, что не знают, что это за зелень и с чем ее едят. И здесь нет ничего удивительного, ведь черемша — лесное растение, сезон которого наступает ранней весной. Из нее готовят не только салаты из черемши, но и используют в приготовлении первых блюд, маринадов, соусов и консервации.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- черемша (дикий чеснок) 1 пучок;
- яйцо куриное 3 шт;
- творог домашний 200 г;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно измельчить домашний творог.
Куриные яйца сварить и мелко порезать.
Осталось только нарезать черемшу и добавить к другим ингредиентам.
Добавить соль перец, все заправить сметаной и можно подавать.
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