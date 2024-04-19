Как приготовить салат с черемшей – пошаговый рецепт с фото.

Салат с черемшей. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Черемша (медвежий, дикий чеснок) — это растение, вкус которого напоминает зеленые перья лука и чеснока. Многие хозяйки не готовят блюда из черемши, только потому, что не знают, что это за зелень и с чем ее едят. И здесь нет ничего удивительного, ведь черемша — лесное растение, сезон которого наступает ранней весной. Из нее готовят не только салаты из черемши, но и используют в приготовлении первых блюд, маринадов, соусов и консервации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

черемша (дикий чеснок) 1 пучок;

яйцо куриное 3 шт;

творог домашний 200 г;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить домашний творог.

Домашний творог. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Куриные яйца сварить и мелко порезать.

Куриные яйца. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Осталось только нарезать черемшу и добавить к другим ингредиентам.

Нарезанная черемша. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить соль перец, все заправить сметаной и можно подавать.

Готовый салат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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