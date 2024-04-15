Класичний рецепт вінегрету з квашеною капустою — фото

Овочевий вінегрет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вінегрет — чудове розвантаження для організму. Пропонуємо приготувати цей легкий та простий салат за сімейним рецептом Лізи Глинської.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

600 г буряка (3 шт);

300 г моркви (2 шт.);

300 г картоплі (2 шт.);

1/2 шт. цибулі;

200 г солоних огірків (2 шт.);

300 г квашеної капусти;

сіль;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Відваріть у підсоленій воді картоплю, моркву та буряк.

Інгредієнти салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте буряк кубиком, додайте олію, перемішайте.

Буряк та олія. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте кубиком картоплю, моркву, огірки та цибулю, перемішайте.

Приготування салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте капусту, перемішайте. Наприкінці посоліть.

Приготування салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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