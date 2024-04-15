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Легкий овочевий вінегрет для розвантаження — за сімейним рецептом Лізи Глинської

15 квітня 2024 15:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Класичний рецепт вінегрету з квашеною капустою — фото
Овочевий вінегрет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Вінегрет — чудове розвантаження для організму. Пропонуємо приготувати цей легкий та простий салат за сімейним рецептом Лізи Глинської.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 600 г буряка (3 шт);
  • 300 г моркви (2 шт.);
  • 300 г картоплі (2 шт.);
  • 1/2 шт. цибулі;
  • 200 г солоних огірків (2 шт.);
  • 300 г квашеної капусти;
  • сіль;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування

Відваріть у підсоленій воді картоплю, моркву та буряк.

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Інгредієнти салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте буряк кубиком, додайте олію, перемішайте.

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Буряк та олія. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте кубиком картоплю, моркву, огірки та цибулю, перемішайте.

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Приготування салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте капусту, перемішайте. Наприкінці посоліть.

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Приготування салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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