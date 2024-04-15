Класичний рецепт вінегрету з квашеною капустою — фото

Легкий овочевий вінегрет для розвантаження — за сімейним рецептом Лізи Глинської
Вінегрет — чудове розвантаження для організму. Пропонуємо приготувати цей легкий та простий салат за сімейним рецептом Лізи Глинської.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 600 г буряка (3 шт);
- 300 г моркви (2 шт.);
- 300 г картоплі (2 шт.);
- 1/2 шт. цибулі;
- 200 г солоних огірків (2 шт.);
- 300 г квашеної капусти;
- сіль;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Відваріть у підсоленій воді картоплю, моркву та буряк.
Наріжте буряк кубиком, додайте олію, перемішайте.
Наріжте кубиком картоплю, моркву, огірки та цибулю, перемішайте.
Додайте капусту, перемішайте. Наприкінці посоліть.
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