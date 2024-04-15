Классический рецепт винегрета з квашеною капустою — фото

Овощной винегрет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Винегрет — прекрасная разгрузка для организма. Предлагаем приготовить этот легкий и простой салат по семейному рецепту Лизы Глинской.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

600 г свеклы (3 шт.);

300 г моркови (2 шт.);

300 г картофеля (2 шт.);

1/2 шт. лука;

200 г соленых огурцов (2 шт.);

300 г квашеной капусты;

соль;

растительное масло.

Способ приготовления

Отварите в подсоленной воде картофель, морковь и свеклу.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте свеклу кубиком, добавьте растительное масло, перемешайте.

Свекла и растительное масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте кубиком картофель, морковь, огурцы и лук, перемешайте.

Приготовление салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте капусту, перемешайте. В самом конце посолите.

Приготовление салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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