Классический рецепт винегрета з квашеною капустою — фото

Легкий овощной винегрет для разгрузки — по семейному рецепту Лизы Глинской
Винегрет — прекрасная разгрузка для организма. Предлагаем приготовить этот легкий и простой салат по семейному рецепту Лизы Глинской.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 600 г свеклы (3 шт.);
- 300 г моркови (2 шт.);
- 300 г картофеля (2 шт.);
- 1/2 шт. лука;
- 200 г соленых огурцов (2 шт.);
- 300 г квашеной капусты;
- соль;
- растительное масло.
Способ приготовления
Отварите в подсоленной воде картофель, морковь и свеклу.
Нарежьте свеклу кубиком, добавьте растительное масло, перемешайте.
Нарежьте кубиком картофель, морковь, огурцы и лук, перемешайте.
Добавьте капусту, перемешайте. В самом конце посолите.
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