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Легкий овощной винегрет для разгрузки — по семейному рецепту Лизы Глинской

15 апреля 2024 15:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Классический рецепт винегрета з квашеною капустою — фото
Овощной винегрет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Винегрет — прекрасная разгрузка для организма. Предлагаем приготовить этот легкий и простой салат по семейному рецепту Лизы Глинской. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 600 г свеклы (3 шт.);
  • 300 г моркови (2 шт.);
  • 300 г картофеля (2 шт.);
  • 1/2 шт. лука;
  • 200 г соленых огурцов (2 шт.);
  • 300 г квашеной капусты;
  • соль;
  • растительное масло. 

Способ приготовления 

Отварите в подсоленной воде картофель, морковь и свеклу.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте свеклу кубиком, добавьте растительное масло, перемешайте.

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Свекла и растительное масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте кубиком картофель, морковь, огурцы и лук, перемешайте.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте капусту, перемешайте. В самом конце посолите.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайконом.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты за пять минут.

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