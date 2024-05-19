Як приготувати курячі нагетси на сковороді — покроковий опис, фото та відео

Курячі нагетси. Фото: Freepik

Пропонуємо вам простий рецепт курячих нагетсів. Вони готуються дуже просто, для цього вам знадобиться лише сковорода.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

філе куряче 1 шт(450 г);

яйце куряче 1 шт;

сіль за смаком;

паприка копчена;

сухарі паніровочні;

олія соняшникова.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе невеликими шматочками. Присипаємо спеціями та сіллю. Залишаємо промаринуватись на 15 хвилин.

Куряче філе. Фото: YouTube @ksuu_cooking

У тарілці збити виделкою яйце.

Куряче яйце. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Вмокнути шматочок курки в яєчну суміш, потім у паніровку.

Курячі нагетси. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Розігріти олію в сковорідці. Смажити курячі нагетси до золотистої скоринки.

Курячі нагетси. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Готові нагетси перекласти на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру.

Курячі нагетси. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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