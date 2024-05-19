Як приготувати курячі нагетси на сковороді — покроковий опис, фото та відео

Легкий рецепт домашніх курячих нагетсів на сковороді
Пропонуємо вам простий рецепт курячих нагетсів. Вони готуються дуже просто, для цього вам знадобиться лише сковорода.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- філе куряче 1 шт(450 г);
- яйце куряче 1 шт;
- сіль за смаком;
- паприка копчена;
- сухарі паніровочні;
- олія соняшникова.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе невеликими шматочками. Присипаємо спеціями та сіллю. Залишаємо промаринуватись на 15 хвилин.
У тарілці збити виделкою яйце.
Вмокнути шматочок курки в яєчну суміш, потім у паніровку.
Розігріти олію в сковорідці. Смажити курячі нагетси до золотистої скоринки.
Готові нагетси перекласти на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру.
Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшою та яйцями — суперрецепт.
Ви не повірите, яким смачним може бути салат — рецепт з мівіни за 20 хвилин.
Також радимо ознайомитися з незвичайний рецептом салату з молодої капусти — ароматний та яскравий.
Ще ми розповідали про салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, який сподобається.
Читайте Новини.LIVE!