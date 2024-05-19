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Легкий рецепт домашніх курячих нагетсів на сковороді

19 травня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати курячі нагетси на сковороді — покроковий опис, фото та відео
Курячі нагетси. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам простий рецепт курячих нагетсів. Вони готуються дуже просто, для цього вам знадобиться лише сковорода. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться: 

  • філе куряче 1 шт(450 г);
  • яйце куряче 1 шт;
  • сіль за смаком;
  • паприка копчена;
  • сухарі паніровочні;
  • олія соняшникова. 

Спосіб приготування 

Нарізати куряче філе невеликими шматочками. Присипаємо спеціями та сіллю. Залишаємо промаринуватись на 15 хвилин.

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Куряче філе. Фото: YouTube @ksuu_cooking

У тарілці збити виделкою яйце.

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Куряче яйце. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Вмокнути шматочок курки в яєчну суміш, потім у паніровку. 

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Курячі нагетси. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Розігріти олію в сковорідці. Смажити курячі нагетси до золотистої скоринки. 

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Курячі нагетси. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Готові нагетси перекласти на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру. 

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Курячі нагетси. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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