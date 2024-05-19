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Легкий рецепт домашних куриных нагетсов на сковороде

19 мая 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить куриные нагетсы на сковороде – пошаговое описание, фото и видео
Куриные наггетсы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам простой рецепт куриных наггетсов. Они готовятся очень просто, для этого вам понадобится только сковорода.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • филе куриное 1 шт (450 г);
  • яйцо куриное 1 шт;
  • соль по вкусу;
  • паприка копченая;
  • сухари панировочные;
  • масло подсолнечное.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе небольшими кусочками. Присыпаем специями и солью. Оставляем промариноваться на 15 минут.

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Куриное филе. Фото: YouTube @ksuu_cooking

В тарелке взбить вилкой яйцо.

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Вмокнуть кусочек курицы в яичную смесь, затем в панировку.

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Куриные наггетсы. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Разогреть масло в сковороде. Жарить куриные наггетсы до золотистой корочки.

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Куриные наггетсы. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Готовые нагетсы переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.

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Куриные наггетсы. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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