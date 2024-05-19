Как приготовить куриные нагетсы на сковороде – пошаговое описание, фото и видео

Легкий рецепт домашних куриных нагетсов на сковороде
Предлагаем вам простой рецепт куриных наггетсов. Они готовятся очень просто, для этого вам понадобится только сковорода.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- филе куриное 1 шт (450 г);
- яйцо куриное 1 шт;
- соль по вкусу;
- паприка копченая;
- сухари панировочные;
- масло подсолнечное.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе небольшими кусочками. Присыпаем специями и солью. Оставляем промариноваться на 15 минут.
В тарелке взбить вилкой яйцо.
Вмокнуть кусочек курицы в яичную смесь, затем в панировку.
Разогреть масло в сковороде. Жарить куриные наггетсы до золотистой корочки.
Готовые нагетсы переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.
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