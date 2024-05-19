Как приготовить куриные нагетсы на сковороде – пошаговое описание, фото и видео

Куриные наггетсы. Фото: Freepik

Предлагаем вам простой рецепт куриных наггетсов. Они готовятся очень просто, для этого вам понадобится только сковорода.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

филе куриное 1 шт (450 г);

яйцо куриное 1 шт;

соль по вкусу;

паприка копченая;

сухари панировочные;

масло подсолнечное.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе небольшими кусочками. Присыпаем специями и солью. Оставляем промариноваться на 15 минут.

Куриное филе. Фото: YouTube @ksuu_cooking

В тарелке взбить вилкой яйцо.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Вмокнуть кусочек курицы в яичную смесь, затем в панировку.

Куриные наггетсы. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Разогреть масло в сковороде. Жарить куриные наггетсы до золотистой корочки.

Куриные наггетсы. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Готовые нагетсы переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.

Куриные наггетсы. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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