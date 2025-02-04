Простий та легкий салат з пекінської капусти на кожен день за 5 хвилин — рецепт приготування

Легкий салат з пекінською капустою на кожен день за 5 хвилин
Якщо потрібен швидкий, корисний та смачний салат, цей варіант стане улюбленим! Хрустка пекінська капуста, солодка морква, ніжний зелений горошок та легка сметанна заправка — ідеальне поєднання для щоденного раціону.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 400 г;
- консервований горошок — 180 г;
- морква — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — дрібка;
- сметана — 4 ст. л.
Спосіб приготування
Пекінську капусту дрібно нашаткувати, викласти у салатник, додати консервований горошок.
Очищену моркву та часник натерти на дрібній терці, додати до салату.
Посолити, заправити сметаною та ретельно перемішати.
За бажанням сметану можна замінити майонезом, найкраще домашнім. До салату також можна додати нарізану цибулю, зелень або помідори.
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