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Легкий салат з пекінською капустою на кожен день за 5 хвилин

4 лютого 2025 12:03
Марина Євтягіна - Редактор
Простий та легкий салат з пекінської капусти на кожен день за 5 хвилин — рецепт приготування
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо потрібен швидкий, корисний та смачний салат, цей варіант стане улюбленим! Хрустка пекінська капуста, солодка морква, ніжний зелений горошок та легка сметанна заправка — ідеальне поєднання для щоденного раціону.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 400 г;
  • консервований горошок — 180 г;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — дрібка;
  • сметана — 4 ст. л.

Спосіб приготування

Пекінську капусту дрібно нашаткувати, викласти у салатник, додати консервований горошок.

салат з пекінською капустою
Зелений горошок. Фото: smachnenke.com.ua

Очищену моркву та часник натерти на дрібній терці, додати до салату.

салат з пекінською капустою за 5 хвилин
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити, заправити сметаною та ретельно перемішати.

простий салат з пекінською капустою за 5 хвилин
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням сметану можна замінити майонезом, найкраще домашнім. До салату також можна додати нарізану цибулю, зелень або помідори.

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