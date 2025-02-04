Простий та легкий салат з пекінської капусти на кожен день за 5 хвилин — рецепт приготування

Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо потрібен швидкий, корисний та смачний салат, цей варіант стане улюбленим! Хрустка пекінська капуста, солодка морква, ніжний зелений горошок та легка сметанна заправка — ідеальне поєднання для щоденного раціону.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 400 г;

консервований горошок — 180 г;

морква — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль — дрібка;

сметана — 4 ст. л.

Спосіб приготування

Пекінську капусту дрібно нашаткувати, викласти у салатник, додати консервований горошок.

Зелений горошок. Фото: smachnenke.com.ua

Очищену моркву та часник натерти на дрібній терці, додати до салату.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити, заправити сметаною та ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням сметану можна замінити майонезом, найкраще домашнім. До салату також можна додати нарізану цибулю, зелень або помідори.



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