Простой и легкий салат из пекинской капусты на каждый день за 5 минут — рецепт приготовления

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Если нужен быстрый, полезный и вкусный салат, этот вариант станет любимым! Хрустящая пекинская капуста, сладкая морковь, нежный зеленый горошек и легкая сметанная заправка — идеальное сочетание для ежедневного рациона.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 400 г;

консервированный горошек — 180 г;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — щепотка;

сметана - 4 ст. л.

Способ приготовления

Пекинскую капусту мелко нашинковать, выложить в салатник, добавить консервированный горошек.

Зеленый горошек. Фото: smachnenke.com.ua

Очищенную морковь и чеснок натереть на мелкой терке, добавить в салат.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Посолить, заправить сметаной и тщательно перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию сметану можно заменить майонезом, лучше всего домашним. В салат также можно добавить нарезанный лук, зелень или помидоры.



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