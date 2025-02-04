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Легкий салат с пекинской капустой на каждый день за 5 минут

4 февраля 2025 12:03
Марина Евтягина - Редактор
Простой и легкий салат из пекинской капусты на каждый день за 5 минут — рецепт приготовления
Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если нужен быстрый, полезный и вкусный салат, этот вариант станет любимым! Хрустящая пекинская капуста, сладкая морковь, нежный зеленый горошек и легкая сметанная заправка — идеальное сочетание для ежедневного рациона. 

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 400 г;
  • консервированный горошек — 180 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — щепотка;
  • сметана - 4 ст. л.

Способ приготовления

Пекинскую капусту мелко нашинковать, выложить в салатник, добавить консервированный горошек.

салат з пекінською капустою
Зеленый горошек. Фото: smachnenke.com.ua

Очищенную морковь и чеснок натереть на мелкой терке, добавить в салат.

салат з пекінською капустою за 5 хвилин
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Посолить, заправить сметаной и тщательно перемешать.

простий салат з пекінською капустою за 5 хвилин
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию сметану можно заменить майонезом, лучше всего домашним. В салат также можно добавить нарезанный лук, зелень или помидоры.

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