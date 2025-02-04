Простой и легкий салат из пекинской капусты на каждый день за 5 минут — рецепт приготовления

Легкий салат с пекинской капустой на каждый день за 5 минут
Если нужен быстрый, полезный и вкусный салат, этот вариант станет любимым! Хрустящая пекинская капуста, сладкая морковь, нежный зеленый горошек и легкая сметанная заправка — идеальное сочетание для ежедневного рациона.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 400 г;
- консервированный горошек — 180 г;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — щепотка;
- сметана - 4 ст. л.
Способ приготовления
Пекинскую капусту мелко нашинковать, выложить в салатник, добавить консервированный горошек.
Очищенную морковь и чеснок натереть на мелкой терке, добавить в салат.
Посолить, заправить сметаной и тщательно перемешать.
По желанию сметану можно заменить майонезом, лучше всего домашним. В салат также можно добавить нарезанный лук, зелень или помидоры.
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