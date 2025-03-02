Легкий салат із пекінською капустою за 5 хвилин — ідеальний навіть на ніч

Легкий салат із пекінською капустою за 5 хв — можна їсти на ніч
Хочете щось легке, але ситне? Цей салат із пекінською капустою готується лише за 5 хвилин, чудово поєднується зі сметаною та ідеально підходить навіть для вечірнього приймання їжі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- салат Айсберг або пекінська капуста — 100 г;
- огірок — 1 шт.;
- варені яйця — 3 шт.;
- зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — на смак;
- сметана — 3 ст. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Салат Айсберг або пекінську капусту подрібнити, викласти у глибоку миску.
Огірок нарізати шматочками, яйця подрібнити та додати до салату. Зелень дрібно нарізати, всипати в миску.
Заправити сметаною, додати сіль і перець на смак, ретельно перемішати. Подавати одразу після приготування.
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