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Легкий салат із пекінською капустою за 5 хв — можна їсти на ніч

2 березня 2025 11:59
Марина Євтягіна - Редактор
Легкий салат із пекінською капустою за 5 хвилин — ідеальний навіть на ніч
Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете щось легке, але ситне? Цей салат із пекінською капустою готується лише за 5 хвилин, чудово поєднується зі сметаною та ідеально підходить навіть для вечірнього приймання їжі. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • салат Айсберг або пекінська капуста — 100 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — на смак;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Салат Айсберг або пекінську капусту подрібнити, викласти у глибоку миску.

смачний салат з пекінською капустою
Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати шматочками, яйця подрібнити та додати до салату. Зелень дрібно нарізати, всипати в миску.

смачний легкий салат з пекінською капустою
Огірки та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити сметаною, додати сіль і перець на смак, ретельно перемішати. Подавати одразу після приготування.

легкий салат з пекінською капустою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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