Легкий салат із пекінською капустою за 5 хвилин — ідеальний навіть на ніч

Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете щось легке, але ситне? Цей салат із пекінською капустою готується лише за 5 хвилин, чудово поєднується зі сметаною та ідеально підходить навіть для вечірнього приймання їжі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

салат Айсберг або пекінська капуста — 100 г;

огірок — 1 шт.;

варені яйця — 3 шт.;

зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — на смак;

сметана — 3 ст. л.;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Салат Айсберг або пекінську капусту подрібнити, викласти у глибоку миску.

Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати шматочками, яйця подрібнити та додати до салату. Зелень дрібно нарізати, всипати в миску.

Огірки та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити сметаною, додати сіль і перець на смак, ретельно перемішати. Подавати одразу після приготування.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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