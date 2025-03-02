Легкий салат с пекинской капустой за 5 минут — идеальный даже на ночь

Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите что-то легкое, но сытное? Этот салат с пекинской капустой готовится всего за 5 минут, прекрасно сочетается со сметаной и идеально подходит даже для вечернего приема пищи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

салат Айсберг или пекинская капуста — 100 г;

огурец — 1 шт.;

вареные яйца — 3 шт.;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу;

сметана — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Салат Айсберг или пекинскую капусту измельчить, выложить в глубокую миску.

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Огурец нарезать произвольными кусочками, яйца измельчить и добавить в салат. Зелень мелко нарезать, всыпать в миску.

Огурцы и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить сметаной, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. Подавать сразу после приготовления.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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