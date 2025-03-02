Легкий салат с пекинской капустой за 5 минут — идеальный даже на ночь

Легкий салат с пекинской капустой за 5 мин — можно есть на ночь
Хотите что-то легкое, но сытное? Этот салат с пекинской капустой готовится всего за 5 минут, прекрасно сочетается со сметаной и идеально подходит даже для вечернего приема пищи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- салат Айсберг или пекинская капуста — 100 г;
- огурец — 1 шт.;
- вареные яйца — 3 шт.;
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу;
- сметана — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Салат Айсберг или пекинскую капусту измельчить, выложить в глубокую миску.
Огурец нарезать произвольными кусочками, яйца измельчить и добавить в салат. Зелень мелко нарезать, всыпать в миску.
Заправить сметаной, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. Подавать сразу после приготовления.
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