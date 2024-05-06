Вершковий суп з цвітною капустою — покроковий рецепт з фото

Суп з цвітної капусти. Фото: YouTube @olga_salkay

Суп з цвітною капустою та плавленим сиром готується дуже просто, а виходить смачно. Він сподобається й дітям, й дорослим. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

куряче м'ясо;

цвітна капуста — 1-2 головки;

плавлений сир — 1-2 шт.;

картопля — 600-700 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

болгарський перець;

сметана — 250 мл;

сіль, перець — за смаком;

солодка паприка — 1 ч. ложка;

соняшникова олія — 2 ст. ложки;

зелень петрушки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити бульйон. Нарізати картоплю та моркву.

Інгредієнти для супу. Фото: YouTube @olga_salkay

Коли бульйон майже готовий, додати сіль, моркву та картоплю.

Додавання моркви. Фото: YouTube @olga_salkay

Почекати, доки звариться картопля, та додати цвітну капусту та солодкий перець.

Приготування супу. Фото: YouTube @olga_salkay

Через 2-3 хвилини додати сметану та ретельно перемішати. Розчинити у воді паприку та додати до супу, також додати чорний перець або інші улюблені спеції.

Додавання сметани. Фото: YouTube @olga_salkay

Через 2-3 хвилини додати натертий плавлений сир.

Паприка та зелень. Фото: YouTube @olga_salkay

Наприкінці додати нарізану петрушку та можна подавати до столу.

Готовий суп. Фото: YouTube @olga_salkay

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