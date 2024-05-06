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Легкий суп з цвітною капустою та плавленим сиром — рецепт від закарпатської господині

6 травня 2024 16:54
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вершковий суп з цвітною капустою — покроковий рецепт з фото
Суп з цвітної капусти. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Суп з цвітною капустою та плавленим сиром готується дуже просто, а виходить смачно. Він сподобається й дітям, й дорослим. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться: 

  • куряче м'ясо;
  • цвітна капуста — 1-2 головки;
  • плавлений сир — 1-2 шт.;
  • картопля — 600-700 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • болгарський перець;
  • сметана — 250 мл;
  • сіль, перець — за смаком;
  • солодка паприка — 1 ч. ложка;
  • соняшникова олія — 2 ст. ложки;
  • зелень петрушки. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити бульйон. Нарізати картоплю та моркву. 

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Інгредієнти для супу. Фото: YouTube @olga_salkay

Коли бульйон майже готовий, додати сіль, моркву та картоплю. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @olga_salkay

Почекати, доки звариться картопля, та додати цвітну капусту та солодкий перець. 

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Приготування супу. Фото: YouTube @olga_salkay

Через 2-3 хвилини додати сметану та ретельно перемішати. Розчинити у воді паприку та додати до супу, також додати чорний перець або інші улюблені спеції. 

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Додавання сметани. Фото: YouTube @olga_salkay

Через 2-3 хвилини додати натертий плавлений сир. 

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Паприка та зелень. Фото: YouTube @olga_salkay

Наприкінці додати нарізану петрушку та можна подавати до столу. 

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Готовий суп. Фото: YouTube @olga_salkay

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рецепти
овочі
лайфхаки
суп
цвітна капуста

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