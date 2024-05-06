Вершковий суп з цвітною капустою — покроковий рецепт з фото

Легкий суп з цвітною капустою та плавленим сиром — рецепт від закарпатської господині
Суп з цвітною капустою та плавленим сиром готується дуже просто, а виходить смачно. Він сподобається й дітям, й дорослим. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- куряче м'ясо;
- цвітна капуста — 1-2 головки;
- плавлений сир — 1-2 шт.;
- картопля — 600-700 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- болгарський перець;
- сметана — 250 мл;
- сіль, перець — за смаком;
- солодка паприка — 1 ч. ложка;
- соняшникова олія — 2 ст. ложки;
- зелень петрушки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити бульйон. Нарізати картоплю та моркву.
Коли бульйон майже готовий, додати сіль, моркву та картоплю.
Почекати, доки звариться картопля, та додати цвітну капусту та солодкий перець.
Через 2-3 хвилини додати сметану та ретельно перемішати. Розчинити у воді паприку та додати до супу, також додати чорний перець або інші улюблені спеції.
Через 2-3 хвилини додати натертий плавлений сир.
Наприкінці додати нарізану петрушку та можна подавати до столу.
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