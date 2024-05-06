Сливочный суп с цветной капустой — пошаговый рецепт с фото

Легкий суп из цветной капусты и плавленого сыра — рецепт от закарпатской хозяйки
Суп с цветной капустой и плавленным сыром готовится очень просто, а получается вкусно. Он понравится и детям, и взрослым. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Вам понадобится:
- куриное мясо;
- цветная капуста — 1-2 головки;
- плавленый сыр — 1-2 шт.;
- картофель — 600-700 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 ш.т;
- болгарский перец;
- сметана — 250 мл;
- соль, перец по вкусу;
- сладкая паприка — 1 ч. ложка;
- подсолнечное масло — 2 ст. ложки;
- зелень петрушки.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить бульон. Нарезать картофель и морковь.
Когда бульон почти готов, добавить соль, морковь и картофель.
Подождать, пока сварится картофель, добавить цветную капусту и сладкий перец.
Через 2-3 минуты добавить сметану и тщательно перемешать. Растворить в воде паприку и добавить в суп, также добавить черный перец или другие любимые специи.
Через 2-3 минуты добавить натертый плавленый сыр.
В конце добавить нарезанную петрушку и можно подавать к столу.
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