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Легкий суп из цветной капусты и плавленого сыра — рецепт от закарпатской хозяйки

6 мая 2024 16:54
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сливочный суп с цветной капустой — пошаговый рецепт с фото
Суп из цветной капусты. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Суп с цветной капустой и плавленным сыром готовится очень просто, а получается вкусно. Он понравится и детям, и взрослым. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

  • куриное мясо;
  • цветная капуста — 1-2 головки;
  • плавленый сыр — 1-2 шт.;
  • картофель — 600-700 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 ш.т;
  • болгарский перец;
  • сметана — 250 мл;
  • соль, перец по вкусу;
  • сладкая паприка — 1 ч. ложка;
  • подсолнечное масло — 2 ст. ложки;
  • зелень петрушки.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон. Нарезать картофель и морковь.

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Ингредиенты для супа. Фото: YouTube @olga_salkay

Когда бульон почти готов, добавить соль, морковь и картофель.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @olga_salkay

Подождать, пока сварится картофель, добавить цветную капусту и сладкий перец. 

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Приготовление супа. Фото: YouTube @olga_salkay

Через 2-3 минуты добавить сметану и тщательно перемешать. Растворить в воде паприку и добавить в суп, также добавить черный перец или другие любимые специи.

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Добавление сметаны. Фото: YouTube @olga_salkay

Через 2-3 минуты добавить натертый плавленый сыр.

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Паприка и зелень. Фото: YouTube @olga_salkay

В конце добавить нарезанную петрушку и можно подавать к столу.

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Готовый суп. Фото: YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

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рецепты
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лайфхаки
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цветная капуста

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