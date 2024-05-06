Сливочный суп с цветной капустой — пошаговый рецепт с фото

Суп из цветной капусты. Фото: YouTube @olga_salkay

Суп с цветной капустой и плавленным сыром готовится очень просто, а получается вкусно. Он понравится и детям, и взрослым. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

куриное мясо;

цветная капуста — 1-2 головки;

плавленый сыр — 1-2 шт.;

картофель — 600-700 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 ш.т;

болгарский перец;

сметана — 250 мл;

соль, перец по вкусу;

сладкая паприка — 1 ч. ложка;

подсолнечное масло — 2 ст. ложки;

зелень петрушки.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон. Нарезать картофель и морковь.

Ингредиенты для супа. Фото: YouTube @olga_salkay

Когда бульон почти готов, добавить соль, морковь и картофель.

Добавление моркови. Фото: YouTube @olga_salkay

Подождать, пока сварится картофель, добавить цветную капусту и сладкий перец.

Приготовление супа. Фото: YouTube @olga_salkay

Через 2-3 минуты добавить сметану и тщательно перемешать. Растворить в воде паприку и добавить в суп, также добавить черный перец или другие любимые специи.

Добавление сметаны. Фото: YouTube @olga_salkay

Через 2-3 минуты добавить натертый плавленый сыр.

Паприка и зелень. Фото: YouTube @olga_salkay

В конце добавить нарезанную петрушку и можно подавать к столу.

Готовый суп. Фото: YouTube @olga_salkay

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