Кисло-солодкі томати на зиму за бабусиним рецептом — покрокове приготування заготівлі

Лідер помідорів на зиму — кисло-солодкі томати за перевіреним рецептом бабусі
Приготуйте кисло-солодкі томати на зиму за перевіреним бабусиним рецептом, який не раз рятував святковий стіл! Цей рецепт — справжній лідер серед зимових заготовок, адже поєднання солодкого та кислого смаку надає томатам неперевершеного аромату.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.
Вам знадобиться (на 1,5 літри води):
- 60 г солі або 2 ст.л;
- 90 г цукру або 2 ст.л. з гіркою;
- 100 мл оцту або 1 стопка;
- 10-15 горошин чорного перцю;
- на низ у банку 1 парасольку кропу.
Спосіб приготування
До води додати сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком та довести до кипіння, варити 8 хвилин. Всі пропорції вказані в описі. Додати оцет.
Помідори складаємо в банки. На дно у банки 1 парасольку кропу.
Заливаємо помідори маринадом та прикриваємо кришками.
Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання варити 6-10 хвилин. Потім закрити щільно кришками та залишити до повного охолодження.
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