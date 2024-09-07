Кисло-солодкі томати на зиму за бабусиним рецептом — покрокове приготування заготівлі

Мариновані помідори. Фото: Скріншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Приготуйте кисло-солодкі томати на зиму за перевіреним бабусиним рецептом, який не раз рятував святковий стіл! Цей рецепт — справжній лідер серед зимових заготовок, адже поєднання солодкого та кислого смаку надає томатам неперевершеного аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться (на 1,5 літри води):

60 г солі або 2 ст.л;

90 г цукру або 2 ст.л. з гіркою;

100 мл оцту або 1 стопка;

10-15 горошин чорного перцю;

на низ у банку 1 парасольку кропу.

Спосіб приготування

До води додати сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком та довести до кипіння, варити 8 хвилин. Всі пропорції вказані в описі. Додати оцет.

Приготування маринаду. Фото: Скріншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Помідори складаємо в банки. На дно у банки 1 парасольку кропу.

Помідори в банках. Фото: Скріншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Заливаємо помідори маринадом та прикриваємо кришками.

Маринад для помідорів. Фото: Скріншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання варити 6-10 хвилин. Потім закрити щільно кришками та залишити до повного охолодження.

Стерилізація помідорів.

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