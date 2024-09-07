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Лідер помідорів на зиму — кисло-солодкі томати за перевіреним рецептом бабусі

7 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Кисло-солодкі томати на зиму за бабусиним рецептом — покрокове приготування заготівлі
Мариновані помідори. Фото: Скріншот YouTube @user-mo2dn6eg1d
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте кисло-солодкі томати на зиму за перевіреним бабусиним рецептом, який не раз рятував святковий стіл! Цей рецепт — справжній лідер серед зимових заготовок, адже поєднання солодкого та кислого смаку надає томатам неперевершеного аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради

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Вам знадобиться (на 1,5 літри води):

  • 60 г солі або 2 ст.л;
  • 90 г цукру або 2 ст.л. з гіркою;
  • 100 мл оцту або 1 стопка;
  • 10-15 горошин чорного перцю;
  • на низ у банку 1 парасольку кропу.

Спосіб приготування 

До води додати сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком та довести до кипіння, варити 8 хвилин. Всі пропорції вказані в описі. Додати оцет. 

помідори на зиму
Приготування маринаду. Фото: Скріншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Помідори складаємо в банки. На дно у банки 1 парасольку кропу.

рецепт помідорів на зиму
Помідори в банках. Фото: Скріншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Заливаємо помідори маринадом та прикриваємо кришками. 

перевірений рецепт помідорів на зиму
Маринад для помідорів. Фото: Скріншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання варити 6-10 хвилин. Потім закрити щільно кришками та залишити до повного охолодження. 

смачний рецепт помідорів на зиму
Стерилізація помідорів. 

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

лайфхаки консервація рецепти помідори на зиму заготівля на зиму мариновані помідори

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