Кисло-сладкие томаты на зиму по рецепту бабушки — пошаговое приготовление заготовки

Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Приготовьте кисло-сладкие томаты на зиму по проверенному рецепту бабушки, который не раз спасал праздничный стол! Этот рецепт — настоящий лидер среди зимних заготовок, ведь сочетание сладкого и кислого вкуса придает томатам непревзойденный аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

Читайте также:

Вам понадобится (на 1,5 литра воды):

60 г соли или 2 ст.л;

90 г сахара или 2 ст.л. с горкой;

100 мл уксуса или 1 стопка;

10-15 горошин черного перца;

на низ в банку 1 зонтик укропа.

Способ приготовления

В воду добавить соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и довести до кипения, варить 8 минут. Все пропорции указаны в описании. Добавить уксус.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Помидоры складываем в банки. На дно банки кладем 1 зонтик укропа.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Заливаем помидоры маринадом и прикрываем крышками.

Маринад для помидоров. Фото: Скриншот YouTube @user-mo2dn6eg1d

Ставим банки для стерилизации. С момента закипания варить 6-10 минут. Затем плотно закрыть крышками и оставить до полного охлаждения.

Стерилизация помидоров.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.