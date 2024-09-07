Кисло-сладкие томаты на зиму по рецепту бабушки — пошаговое приготовление заготовки

Лидер помидоров на зиму — кисло-сладкие томаты по проверенному рецепту бабушки
Приготовьте кисло-сладкие томаты на зиму по проверенному рецепту бабушки, который не раз спасал праздничный стол! Этот рецепт — настоящий лидер среди зимних заготовок, ведь сочетание сладкого и кислого вкуса придает томатам непревзойденный аромат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится (на 1,5 литра воды):
- 60 г соли или 2 ст.л;
- 90 г сахара или 2 ст.л. с горкой;
- 100 мл уксуса или 1 стопка;
- 10-15 горошин черного перца;
- на низ в банку 1 зонтик укропа.
Способ приготовления
В воду добавить соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и довести до кипения, варить 8 минут. Все пропорции указаны в описании. Добавить уксус.
Помидоры складываем в банки. На дно банки кладем 1 зонтик укропа.
Заливаем помидоры маринадом и прикрываем крышками.
Ставим банки для стерилизации. С момента закипания варить 6-10 минут. Затем плотно закрыть крышками и оставить до полного охлаждения.
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