Лимонний кекс, який тане в роті — фантастично м'який та ароматний

Лимонний кекс. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Лимонний кекс — це ідеальний вибір для тих, хто любить легкі, ароматні десерти. Завдяки своїй ніжній текстурі і яскравому лимонному смаку, цей кекс стане справжнім хітом на вашому столі. Приготувати його не складно, а результат приємно здивує усіх ваших близьких. Читайте далі, щоб дізнатися, як створити цей дивовижний десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно 270 г;

цукор 170 г;

яйця 4 шт.;

вершкове масло 200 г;

лимон 1 шт.;

куркума 0,5 ч. л.;

розпушувач тіста 1 ч. л.;

ванільний цукор 10 г.;

сіль дрібка.

Для глазурі:

лимонний сік 2-3 ст.л.;

цукрова пудра 4-6 ч.л.

Спосіб приготування

Вимити лимон, натерти цедру на тертці і віджати сік. Вершкове масло потрібно розтопити. У великій мисці збити яйця з цукром до утворення пишної маси. Додати розтоплене вершкове масло, сік і цедру лимона, ванільний цукор і дрібку солі. Добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

У окремій мисці просіяти борошно, куркуму і розпушувач тіста. Поступово додавати сухі інгредієнти до яєчно-масляної суміші, ретельно перемішуючи до однорідної консистенції.

Тісто та білкова маса. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Вилити тісто у форму для випікання, заздалегідь змащену маслом або вистелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці приблизно 30-35 хвилин або до золотистого кольору.

Готовий кекс. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Поки пиріг випікається, приготувати глазур. Змішати лимонний сік з цукровою пудрою до отримання однорідної маси. Готовий пиріг остудити, а потім полити лимонною глазур’ю. Лимонний пиріг можна подавати гарячим або охолодженим, нарізаним на порції. Насолоджуйтеся його яскравим смаком і ароматом.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає.

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається.

Ще спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури.