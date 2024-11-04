Лимонный кекс, тающий во рту — фантастически мягкий и ароматный

Лимонный кекс. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Лимонный кекс — это идеальный выбор для тех, кто любит легкие, ароматные десерты . Благодаря своей нежной текстуре и яркому лимонному вкусу этот кекс станет настоящим хитом на вашем столе. Приготовить его не сложно, а результат приятно удивит всех ваших близких. Читайте дальше, чтобы узнать, как создать этот удивительный десерт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

мука 270 г;

сахар 170 г;

яйца 4 шт.;

сливочное масло 200 г;

лимон 1 шт.;

куркума 0,5 ч. л.;

разрыхлитель теста 1 ч. л.;

ванильный сахар 10 г.;

соль щепотка.

Для глазури:

лимонный сок 2-3 ст.л.;

сахарная пудра 4-6 ч.л.

Способ приготовления

Вымыть лимон, натереть цедру на терке и отжать сок. Сливочное масло нужно растопить. В большой миске взбить яйца с сахаром до образования пышной массы. Добавить растопленное сливочное масло, сок и цедру лимона, ванильный сахар и щепотку соли. Отлично перемешать.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

В отдельной миске просеять муку, куркуму и разрыхлитель теста. Постепенно добавлять сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, тщательно перемешивая до однородной консистенции.

Тесто и масса белка. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Вылить тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или выстланную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке примерно 30-35 минут или до золотистого цвета.

Готовый кекс. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Пока пирог выпекается, приготовить глазурь. Смешайте лимонный сок с сахарной пудрой до получения однородной массы. Готовый пирог остудить, а затем полить лимонной глазурью. Лимонный пирог можно подавать горячим или охлажденным, нарезанным на порции. Наслаждайтесь его ярким вкусом и ароматом.

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