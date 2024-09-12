Лінива капуста на зиму — покроковий рецепт приготування заготовки

Салат із капусти. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Лінива капуста — це простий і неймовірно смачний салат на зиму, який стане вашим улюбленим завдяки перевіреному роками рецепту. Ця заготовка ідеально підходить для будь-якої страви, додаючи пікантності та зберігаючи смак свіжої капусти протягом усього зимового сезону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

капуста 6 кг

На дно банки:

часник 2 зубки;

спеції;

гострий перець;

вода 4 л;

цукор 16 ст. (200 г);

сіль 4 ст.л. (100 г);

оцет 9% 200 мл.

Спосіб приготування

Капусту порізати на квадратики. Для цього рецепту підійде капуста будь-яких сортів. Капусту скласти в ємність і залити окропом, залишити на 15 хвилин.

Нарізана капуста. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки кладемо гострий перець, гілочки кропу, запашний перець, гвоздику, лавровий листок і часник. З капусти злити воду і складаємо у банку.

Капуста у банках. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі приготуємо маринад. У киплячу воду додасть сіль та цукор. Залити маринадом. Банки з капустою накрити дахами і поставити для стерилізації, з моменту закипання варити 15 хвилин — літрову банку і 25 хвилин — трилітрову. Потім закрити кришками та залишити до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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