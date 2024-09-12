Лінива капуста на зиму — покроковий рецепт приготування заготовки

Лінива капуста — найкращий рецепт салату на зиму, перевірений роками
Лінива капуста — це простий і неймовірно смачний салат на зиму, який стане вашим улюбленим завдяки перевіреному роками рецепту. Ця заготовка ідеально підходить для будь-якої страви, додаючи пікантності та зберігаючи смак свіжої капусти протягом усього зимового сезону.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- капуста 6 кг
На дно банки:
- часник 2 зубки;
- спеції;
- гострий перець;
- вода 4 л;
- цукор 16 ст. (200 г);
- сіль 4 ст.л. (100 г);
- оцет 9% 200 мл.
Спосіб приготування
Капусту порізати на квадратики. Для цього рецепту підійде капуста будь-яких сортів. Капусту скласти в ємність і залити окропом, залишити на 15 хвилин.
На дно банки кладемо гострий перець, гілочки кропу, запашний перець, гвоздику, лавровий листок і часник. З капусти злити воду і складаємо у банку.
Далі приготуємо маринад. У киплячу воду додасть сіль та цукор. Залити маринадом. Банки з капустою накрити дахами і поставити для стерилізації, з моменту закипання варити 15 хвилин — літрову банку і 25 хвилин — трилітрову. Потім закрити кришками та залишити до повного охолодження.
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