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Ленивая капуста, самый вкусный салат на зиму — лучший рецепт, проверенный годами

12 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ленивая капуста на зиму — пошаговый рецепт приготовления заготовки
Салат из капусты. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ленивая капуста — це простий і неймовірно смачний салат на зиму, який стане вашим улюбленим завдяки перевіреному роками рецепту. Ця заготовка ідеально підходить для будь-якої страви, додаючи пікантності та зберігаючи смак свіжої капусти протягом усього зимового сезону.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • капуста 6 кг.

На дно банки: 

  • чеснок 2 зубка;
  • специи;
  • острый перец;
  • вода 4 л;
  • сахар 16 ст.л. (200 г);
  • соль 4 ст.л. (100 г);
  • уксус 9% 200 мл. 

Способ приготовления 

Капусту нарезать на квадратики. Для этого рецепта подойдет капуста любых сортов. Капусту сложить в емкость и залить кипятком, оставить на 15 минут. 

рецепт салата с капустой на зиму
Нарезанная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки кладем острый перец, веточки укропа, душистый перец, гвоздику, лавровый лист и чеснок. Из капусты слить воду и складываем в банку. 

простой рецепт салата с капустой на зиму
Капуста в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее приготовим маринад. В кипящуюю воду добавит соль и сахар. Залить маринадом. Банки с капустой накрыть крышами и поставить для стерилизации, с момента закипания варить 15 минут — литровую банку, и 25 минут — трехлитровую . Затем закрыть крышками и оставить до полного охлаждения. 

простой и вкусный рецепт салата с капустой на зиму
Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы – без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

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Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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