Ленивая капуста на зиму — пошаговый рецепт приготовления заготовки

Салат из капусты. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ленивая капуста — це простий і неймовірно смачний салат на зиму, який стане вашим улюбленим завдяки перевіреному роками рецепту. Ця заготовка ідеально підходить для будь-якої страви, додаючи пікантності та зберігаючи смак свіжої капусти протягом усього зимового сезону.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

капуста 6 кг.

На дно банки:

чеснок 2 зубка;

специи;

острый перец;

вода 4 л;

сахар 16 ст.л. (200 г);

соль 4 ст.л. (100 г);

уксус 9% 200 мл.

Способ приготовления

Капусту нарезать на квадратики. Для этого рецепта подойдет капуста любых сортов. Капусту сложить в емкость и залить кипятком, оставить на 15 минут.

Нарезанная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки кладем острый перец, веточки укропа, душистый перец, гвоздику, лавровый лист и чеснок. Из капусты слить воду и складываем в банку.

Капуста в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее приготовим маринад. В кипящуюю воду добавит соль и сахар. Залить маринадом. Банки с капустой накрыть крышами и поставить для стерилизации, с момента закипания варить 15 минут — литровую банку, и 25 минут — трехлитровую . Затем закрыть крышками и оставить до полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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