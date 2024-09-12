Ленивая капуста на зиму — пошаговый рецепт приготовления заготовки

Ленивая капуста, самый вкусный салат на зиму — лучший рецепт, проверенный годами
Ленивая капуста — це простий і неймовірно смачний салат на зиму, який стане вашим улюбленим завдяки перевіреному роками рецепту. Ця заготовка ідеально підходить для будь-якої страви, додаючи пікантності та зберігаючи смак свіжої капусти протягом усього зимового сезону.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- капуста 6 кг.
На дно банки:
- чеснок 2 зубка;
- специи;
- острый перец;
- вода 4 л;
- сахар 16 ст.л. (200 г);
- соль 4 ст.л. (100 г);
- уксус 9% 200 мл.
Способ приготовления
Капусту нарезать на квадратики. Для этого рецепта подойдет капуста любых сортов. Капусту сложить в емкость и залить кипятком, оставить на 15 минут.
На дно банки кладем острый перец, веточки укропа, душистый перец, гвоздику, лавровый лист и чеснок. Из капусты слить воду и складываем в банку.
Далее приготовим маринад. В кипящуюю воду добавит соль и сахар. Залить маринадом. Банки с капустой накрыть крышами и поставить для стерилизации, с момента закипания варить 15 минут — литровую банку, и 25 минут — трехлитровую . Затем закрыть крышками и оставить до полного охлаждения.
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