Лінивчики — швидкий сніданок за хвилину для всієї родини

Лінивчики — "Хвилинний" сніданок, який нагодує всю родину
Хочете швидко нагодувати всю родину смачним сніданком? Лінивчики — ідеальний варіант! Пухкі, ніжні й неймовірно прості у приготуванні, вони стануть вашим улюбленим "хвилинним" рецептом для чудового початку дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця 3-4 шт.;
- сіль 1/3 ч.л.;
- чорний перець за смаком;
- морква 1 шт.;
- сир 30-50 г;
- зелень за бажанням;
- батон 7-10 скибочок.
Спосіб приготування
Моркву натерти на середній тертці разом із сиром. У миску розбити яйця, додати сіль і чорний перець, перемішати. Додати натерті моркву та сир, а за бажанням — зелень.
Скибочки хліба або батона вмочити в отриману яєчну масу. На сковороду налити олію та обсмажити хліб з двох боків до золотистого кольору. Подають гарячими.
Ці смачні лінивчики на сніданок готуються швидко та просто, ідеальний варіант для ранкового перекусу.
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