Лінивчики — швидкий сніданок за хвилину для всієї родини

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете швидко нагодувати всю родину смачним сніданком? Лінивчики — ідеальний варіант! Пухкі, ніжні й неймовірно прості у приготуванні, вони стануть вашим улюбленим "хвилинним" рецептом для чудового початку дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця 3-4 шт.;

сіль 1/3 ч.л.;

чорний перець за смаком;

морква 1 шт.;

сир 30-50 г;

зелень за бажанням;

батон 7-10 скибочок.

Спосіб приготування

Моркву натерти на середній тертці разом із сиром. У миску розбити яйця, додати сіль і чорний перець, перемішати. Додати натерті моркву та сир, а за бажанням — зелень.

Морква та кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Скибочки хліба або батона вмочити в отриману яєчну масу. На сковороду налити олію та обсмажити хліб з двох боків до золотистого кольору. Подають гарячими.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці смачні лінивчики на сніданок готуються швидко та просто, ідеальний варіант для ранкового перекусу.

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