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Лінивчики — "Хвилинний" сніданок, який нагодує всю родину

9 листопада 2024 06:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Лінивчики — швидкий сніданок за хвилину для всієї родини
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете швидко нагодувати всю родину смачним сніданком? Лінивчики — ідеальний варіант! Пухкі, ніжні й неймовірно прості у приготуванні, вони стануть вашим улюбленим "хвилинним" рецептом для чудового початку дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • яйця 3-4 шт.;
  • сіль 1/3 ч.л.;
  • чорний перець за смаком;
  • морква 1 шт.;
  • сир 30-50 г;
  • зелень за бажанням;
  • батон 7-10 скибочок.

Спосіб приготування 

Моркву натерти на середній тертці разом із сиром. У миску розбити яйця, додати сіль і чорний перець, перемішати. Додати натерті моркву та сир, а за бажанням — зелень.

оладки на сніданок
Морква та кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Скибочки хліба або батона вмочити в отриману яєчну масу. На сковороду налити олію та обсмажити хліб з двох боків до золотистого кольору. Подають гарячими.

смажені оладки на сніданок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці смачні лінивчики на сніданок готуються швидко та просто, ідеальний варіант для ранкового перекусу.

Раніше ми писали про рецепт млинців на сніданок за 5 хвилин — просто змішайте сир з кефіром.

Також ми розповідали про пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба. 

Ще ми писали про оладки на сніданок — знадобиться 200 г сиру та 100 г кефіру. 

яйця рецепти ідея для сніданку оладки хліб

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