Ленивчики – быстрый завтрак в минуту для всей семьи

Ленивчики — "Минутный" завтрак, который накормит всю семью
Хотите быстро накормить всю семью вкусным завтраком? Ленивчики — идеальный вариант! Пышные, нежные и невероятно простые в приготовлении, они станут вашим любимым "минутным" рецептом для прекрасного начала дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца 3-4 шт.;
- соль 1/3 ч.л.;
- черный перец по вкусу;
- морковь 1 шт.;
- сыр 30-50 г;
- зелень по желанию;
- батон 7-10 ломтиков.
Способ приготовления
Морковь натереть на средней терке вместе с сыром. В миску разбить яйца, добавить соль и чёрный перец, перемешать. Добавить натертые морковь и сыр, а по желанию — зелень.
Ломтики хлеба или батона обмакнуть в полученную яичную массу. На сковороду налить растительное масло и обжарить хлеб с двух сторон до золотистого цвета. Подают горячими.
Эти вкусные ленивчики на завтрак готовятся быстро и просто, идеальный вариант для утреннего перекуса.
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