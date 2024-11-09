Ленивчики – быстрый завтрак в минуту для всей семьи

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите быстро накормить всю семью вкусным завтраком? Ленивчики — идеальный вариант! Пышные, нежные и невероятно простые в приготовлении, они станут вашим любимым "минутным" рецептом для прекрасного начала дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца 3-4 шт.;

соль 1/3 ч.л.;

черный перец по вкусу;

морковь 1 шт.;

сыр 30-50 г;

зелень по желанию;

батон 7-10 ломтиков.

Способ приготовления

Морковь натереть на средней терке вместе с сыром. В миску разбить яйца, добавить соль и чёрный перец, перемешать. Добавить натертые морковь и сыр, а по желанию — зелень.

Морковь и укроп. Фото: smachnenke.com.ua

Ломтики хлеба или батона обмакнуть в полученную яичную массу. На сковороду налить растительное масло и обжарить хлеб с двух сторон до золотистого цвета. Подают горячими.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти вкусные ленивчики на завтрак готовятся быстро и просто, идеальный вариант для утреннего перекуса.

Раньше мы писали о рецепте блинов на завтрак за 5 минут — просто смешайте сыр с кефиром.

Также мы рассказывали о пышных оладьях на воде на завтрак — даже яйца добавлять не нужно.

Еще мы писали о оладьях на завтрак — понадобится 200 г творога и 100 г кефира.