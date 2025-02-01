Ліниве хачапурі на сніданок за 15 хвилин — простий рецепт

Ліниве хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете урізноманітнити сніданки? Лінивий хачапурі — це швидкий і смачний варіант для тих, хто втомився від звичайних бутербродів. Мінімум зусиль, 15 хвилин — і ароматний сирний корж готовий.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

живі дріжджі — 20 г (або сухі — 7 г);

цукор — 15 г;

тепле молоко — 230 г;

сіль — 5 г;

жовтки — 3 шт.;

масло — 30 г;

борошно — 450-470 г.

Для начинки:

сир (сулугуні + адигейський) — 800 г;

білки — 2 шт.;

сіль — на смак.

Додатково:

білок — 1 шт. (для змащування);

сир — 200 г (для посипання).

Спосіб приготування

Змішати дріжджі з цукром, влити тепле молоко, перемішати та залишити на 15-20 хвилин для активації дріжджів. Додати жовтки, сіль, розтоплене масло, перемішати. Частинами всипати борошно, замісити м’яке тісто. Накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці на 1-1,5 години.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти сир на тертці, додати білки, сіль на смак, добре перемішати. Розділити сирну масу на 2 частини, сформувати кульки. Тісто розділити на 2 частини, розкачати у круглі коржі.

Тісто для хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти по центру кожного коржа сирну начинку. Підгорнути краї тіста, щільно запечатати, щоб сир опинився всередині.

Подрібнений сир. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно розкачати корж, проколоти зубочисткою для випуску повітря. Накрити рушником і залишити на 15 хвилин.

Готове хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на деко, застелене пергаментом. Змастити білком, зробити невеликий отвір по центру, посипати сиром. Випікати у розігрітій до 190°C духовці 15-20 хвилин.



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