Ленивое хачапури на завтрак за 15 минут — простой рецепт

Ленивое хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите разнообразить завтраки? Ленивое хачапури — это быстрый и вкусный вариант для тех, кто устал от обычных бутербродов. Минимум усилий, 15 минут — и ароматная сырная лепешка готова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

живые дрожжи — 20 г (или сухие - 7 г);

сахар — 15 г;

теплое молоко — 230 г;

соль — 5 г;

желтки — 3 шт.;

масло — 30 г;

мука — 450-470 г.

Для начинки:

сыр (сулугуни + адыгейский) — 800 г;

белки — 2 шт.;

соль — по вкусу.

Дополнительно:

белок — 1 шт. (для смазывания);

сыр — 200 г (для посыпки).

Способ приготовления

Смешать дрожжи с сахаром, влить теплое молоко, перемешать и оставить на 15-20 минут для активации дрожжей. Добавить желтки, соль, растопленное масло, перемешать. Частями всыпать муку, замесить мягкое тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.

Приготовление теста Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть творог на терке, добавить белки, соль по вкусу, хорошо перемешать. Разделить творожную массу на 2 части, сформировать шарики. Тесто разделить на 2 части, раскатать в круглые лепешки.

Тесто для хачапури Фото: gospodynka.com.ua

Выложить по центру каждой лепешки сырную начинку. Подвернуть края теста, плотно запечатать, чтобы творог оказался внутри.

Измельченный творог. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно раскатать корж, проколоть зубочисткой для выпуска воздуха. Накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.

Готовое хачапури Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать белком, сделать небольшое отверстие по центру, посыпать сыром. Выпекать в разогретой до 190 °C духовке 15-20 минут.



Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли, — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и мука.