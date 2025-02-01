Ленивое хачапури на завтрак за 15 минут — простой рецепт

Ленивое хачапури — завтрак за 15 мин, вместо бутербродов
Хотите разнообразить завтраки? Ленивое хачапури — это быстрый и вкусный вариант для тех, кто устал от обычных бутербродов. Минимум усилий, 15 минут — и ароматная сырная лепешка готова.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- живые дрожжи — 20 г (или сухие - 7 г);
- сахар — 15 г;
- теплое молоко — 230 г;
- соль — 5 г;
- желтки — 3 шт.;
- масло — 30 г;
- мука — 450-470 г.
Для начинки:
- сыр (сулугуни + адыгейский) — 800 г;
- белки — 2 шт.;
- соль — по вкусу.
Дополнительно:
- белок — 1 шт. (для смазывания);
- сыр — 200 г (для посыпки).
Способ приготовления
Смешать дрожжи с сахаром, влить теплое молоко, перемешать и оставить на 15-20 минут для активации дрожжей. Добавить желтки, соль, растопленное масло, перемешать. Частями всыпать муку, замесить мягкое тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.
Для начинки натереть творог на терке, добавить белки, соль по вкусу, хорошо перемешать. Разделить творожную массу на 2 части, сформировать шарики. Тесто разделить на 2 части, раскатать в круглые лепешки.
Выложить по центру каждой лепешки сырную начинку. Подвернуть края теста, плотно запечатать, чтобы творог оказался внутри.
Аккуратно раскатать корж, проколоть зубочисткой для выпуска воздуха. Накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.
Выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать белком, сделать небольшое отверстие по центру, посыпать сыром. Выпекать в разогретой до 190 °C духовке 15-20 минут.
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