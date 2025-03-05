Ліниві голубці по-сучасному — швидкий і смачний варіант улюбленої страви

Ліниві голубці. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Ліниві голубці в сучасному варіанті — це про простоту, смак і комфорт. Мінімум зусиль, максимум аромату та ніжної текстури. Готується швидко, а виходить настільки смачно, що захочеться повторити ще не раз!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

рослинна олія — 2 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 4 зубчики;

телячий фарш — 450 г;

сіль — 1 ч. л.;

мелений чорний перець — 0,5 ч. л.;

паприка — 2 ч. л.;

пластівці чилі — за смаком;

томати у власному соку — 1 банка (540 мл);

кіноа або інша крупа — 0,5 склянки (125 мл);

кокосове молоко — 1 банка (400 мл);

капуста — 400 г;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками, часник подрібнити. Розігріти рослинну олію в глибокій сковороді або сотейнику, обсмажити цибулю до м’якості. Додати часник, перемішати та готувати ще 30 секунд.

Фарш та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Викласти у сковороду телячий фарш, посолити, поперчити, додати паприку та пластівці чилі за бажанням. Обсмажити до зміни кольору м’яса.

Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Капусту дрібно нашаткувати, додати до фаршу. Влити подрібнені томати разом із соком, добре перемішати. Додати кіноа або іншу крупу, влити кокосове молоко, перемішати.

Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати приблизно 25–30 хвилин, поки крупа не стане м’якою, а страва не набуде консистенції густої каші. Подавати, посипавши свіжою зеленню.

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