Ліниві голубці по-сучасному — швидкий і смачний варіант улюбленої страви

Ліниві голубці по-сучасному — швидка в приготуванні страва
Ліниві голубці в сучасному варіанті — це про простоту, смак і комфорт. Мінімум зусиль, максимум аромату та ніжної текстури. Готується швидко, а виходить настільки смачно, що захочеться повторити ще не раз!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 4 зубчики;
- телячий фарш — 450 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- мелений чорний перець — 0,5 ч. л.;
- паприка — 2 ч. л.;
- пластівці чилі — за смаком;
- томати у власному соку — 1 банка (540 мл);
- кіноа або інша крупа — 0,5 склянки (125 мл);
- кокосове молоко — 1 банка (400 мл);
- капуста — 400 г;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати дрібними кубиками, часник подрібнити. Розігріти рослинну олію в глибокій сковороді або сотейнику, обсмажити цибулю до м’якості. Додати часник, перемішати та готувати ще 30 секунд.
Викласти у сковороду телячий фарш, посолити, поперчити, додати паприку та пластівці чилі за бажанням. Обсмажити до зміни кольору м’яса.
Капусту дрібно нашаткувати, додати до фаршу. Влити подрібнені томати разом із соком, добре перемішати. Додати кіноа або іншу крупу, влити кокосове молоко, перемішати.
Накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати приблизно 25–30 хвилин, поки крупа не стане м’якою, а страва не набуде консистенції густої каші. Подавати, посипавши свіжою зеленню.
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