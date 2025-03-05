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Ліниві голубці по-сучасному — швидка в приготуванні страва

5 березня 2025 20:23
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ліниві голубці по-сучасному — швидкий і смачний варіант улюбленої страви
Ліниві голубці. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ліниві голубці в сучасному варіанті — це про простоту, смак і комфорт. Мінімум зусиль, максимум аромату та ніжної текстури. Готується швидко, а виходить настільки смачно, що захочеться повторити ще не раз!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться:

  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • телячий фарш — 450 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • мелений чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 2 ч. л.;
  • пластівці чилі — за смаком;
  • томати у власному соку — 1 банка (540 мл);
  • кіноа або інша крупа — 0,5 склянки (125 мл);
  • кокосове молоко — 1 банка (400 мл);
  • капуста — 400 г;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками, часник подрібнити. Розігріти рослинну олію в глибокій сковороді або сотейнику, обсмажити цибулю до м’якості. Додати часник, перемішати та готувати ще 30 секунд.

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Фарш та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Викласти у сковороду телячий фарш, посолити, поперчити, додати паприку та пластівці чилі за бажанням. Обсмажити до зміни кольору м’яса.

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Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Капусту дрібно нашаткувати, додати до фаршу. Влити подрібнені томати разом із соком, добре перемішати. Додати кіноа або іншу крупу, влити кокосове молоко, перемішати.

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Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати приблизно 25–30 хвилин, поки крупа не стане м’якою, а страва не набуде консистенції густої каші. Подавати, посипавши свіжою зеленню.

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