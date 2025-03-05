Ленивые голубцы по-современному — быстрый и вкусный вариант любимого блюда

Ленивые голубцы. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Ленивые голубцы в современном варианте — это про простоту, вкус и комфорт. Минимум усилий, максимум аромата и нежной текстуры. Готовится быстро, а получается настолько вкусно, что захочется повторить еще не раз!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

растительное масло — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

телячий фарш — 450 г;

соль — 1 ч. л.;

молотый черный перец — 0,5 ч. л.;

паприка — 2 ч. л.;

хлопья чили — по вкусу;

томаты в собственном соку — 1 банка (540 мл);

киноа или другая крупа — 0,5 стакана (125 мл);

кокосовое молоко — 1 банка (400 мл);

капуста — 400 г;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить. Разогреть растительное масло в глубокой сковороде или сотейнике, обжарить лук до мягкости. Добавить чеснок, перемешать и готовить еще 30 секунд.

Фарш и лук. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Выложить в сковороду телячий фарш, посолить, поперчить, добавить паприку и хлопья чили по желанию. Обжарить до изменения цвета мяса.

Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Капусту мелко нашинковать, добавить к фаршу. Влить измельченные томаты вместе с соком, хорошо перемешать. Добавить киноа или другую крупу, влить кокосовое молоко, перемешать.

Приготовление блюда. Фото: Скриншот YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить примерно 25-30 минут, пока крупа не станет мягкой, а блюдо не приобретет консистенцию густой каши. Подавать, посыпав свежей зеленью.

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