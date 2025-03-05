Ленивые голубцы по-современному — быстрый и вкусный вариант любимого блюда

Ленивые голубцы по-современному — быстрое в приготовлении блюдо
Ленивые голубцы в современном варианте — это про простоту, вкус и комфорт. Минимум усилий, максимум аромата и нежной текстуры. Готовится быстро, а получается настолько вкусно, что захочется повторить еще не раз!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- растительное масло — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- телячий фарш — 450 г;
- соль — 1 ч. л.;
- молотый черный перец — 0,5 ч. л.;
- паприка — 2 ч. л.;
- хлопья чили — по вкусу;
- томаты в собственном соку — 1 банка (540 мл);
- киноа или другая крупа — 0,5 стакана (125 мл);
- кокосовое молоко — 1 банка (400 мл);
- капуста — 400 г;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить. Разогреть растительное масло в глубокой сковороде или сотейнике, обжарить лук до мягкости. Добавить чеснок, перемешать и готовить еще 30 секунд.
Выложить в сковороду телячий фарш, посолить, поперчить, добавить паприку и хлопья чили по желанию. Обжарить до изменения цвета мяса.
Капусту мелко нашинковать, добавить к фаршу. Влить измельченные томаты вместе с соком, хорошо перемешать. Добавить киноа или другую крупу, влить кокосовое молоко, перемешать.
Накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить примерно 25-30 минут, пока крупа не станет мягкой, а блюдо не приобретет консистенцию густой каши. Подавать, посыпав свежей зеленью.
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