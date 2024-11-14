Ліниві пиріжки на сніданок за 5 хвилин — покроковий рецепт

Ліниві пиріжки "П'ятихвилинки" на сніданок — мінімум інгредієнтів
Шукаєте простий рецепт для швидкого сніданку? Ліниві пиріжки "П'ятихвилинки" стануть чудовим варіантом! Готуються всього за кілька хвилин, потребують мінімум інгредієнтів і відмінно підійдуть для всієї родини.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір 300 г;
- сіль ½ ч.л.;
- цукор 1 чайна ложка;
- яйце 1 шт.;
- оливкова олія 20 мл;
- борошно 300 г;
- розпушувач 1 ч.л.;
- варене яйце 3 шт.;
- зелена цибуля 1 пучок.
Спосіб приготування
У миску з кефіром додаємо сіль, цукор, яйце та оливкову олію, усе ретельно перемішати. Потім додати борошно з розпушувачем і замішуємо густе тісто.
До цієї суміші натираємо на дрібній терці варені очищені яйця. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, додаємо в тісто і добре перемішати всі компоненти.
Перекладаємо тісто в кондитерський мішок. У сковороді розігріваємо олію і викладаємо в неї невеликі порції тіста. Обсмажуємо пиріжки на середньому вогні під кришкою, по 20-30 секунд з кожного боку.
У результаті виходять рум'яні та ситні ліниві пиріжки, для яких потрібно мінімум інгредієнтів і часу.
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