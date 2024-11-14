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Ліниві пиріжки "П'ятихвилинки" на сніданок — мінімум інгредієнтів

14 листопада 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ліниві пиріжки на сніданок за 5 хвилин — покроковий рецепт
Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте простий рецепт для швидкого сніданку? Ліниві пиріжки "П'ятихвилинки" стануть чудовим варіантом! Готуються всього за кілька хвилин, потребують мінімум інгредієнтів і відмінно підійдуть для всієї родини.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • кефір 300 г;
  • сіль ½ ч.л.;
  • цукор 1 чайна ложка;
  • яйце 1 шт.;
  • оливкова олія 20 мл;
  • борошно 300 г;
  • розпушувач 1 ч.л.;
  • варене яйце 3 шт.;
  • зелена цибуля 1 пучок.

Спосіб приготування 

У миску з кефіром додаємо сіль, цукор, яйце та оливкову олію, усе ретельно перемішати. Потім додати борошно з розпушувачем і замішуємо густе тісто.

пиріжки за кілька хвилин
Яйця та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

До цієї суміші натираємо на дрібній терці варені очищені яйця. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, додаємо в тісто і добре перемішати всі компоненти.

пиріжки за кілька хвилин на сніданок
Приготування пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

Перекладаємо тісто в кондитерський мішок. У сковороді розігріваємо олію і викладаємо в неї невеликі порції тіста. Обсмажуємо пиріжки на середньому вогні під кришкою, по 20-30 секунд з кожного боку.

пиріжки за кілька хвилин з яйцем та цибулею
Готові пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

У результаті виходять рум'яні та ситні ліниві пиріжки, для яких потрібно мінімум інгредієнтів і часу.

Раніше ми писали про рецепт млинців на сніданок за 5 хвилин — просто змішайте сир з кефіром.

Також ми розповідали про пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба. 

Ще ми писали про оладки на сніданок — знадобиться 200 г сиру та 100 г кефіру. 

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