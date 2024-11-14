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Ленивые пирожки "Пятиминутки" на завтрак — минимум ингредиентов

14 ноября 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ленивые пирожки на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете простой рецепт для быстрого завтрака? Ленивые пирожки "Пятиминутки" станут отличным вариантом! Готовятся всего за несколько минут, нуждаются в минимуме ингредиентов и отлично подойдут для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир 300 г;
  • соль ½ ч.л.;
  • сахар 1 чайная ложка;
  • яйцо 1 шт.;
  • оливковое масло 20 мл;
  • мука 300 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л.;
  • вареное яйцо 3 шт.;
  • зеленый лук 1 пучок.

Способ приготовления

В тарелку с кефиром добавляем соль, сахар, яйцо и оливковое масло, тщательно перемешать. Затем добавить муку с разрыхлителем и замешиваем густое тесто.

пирожки через несколько минут
Яйца и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

В эту смесь натираем на мелкой терке вареные очищенные яйца. Мелко нарезаем зеленый лук, добавляем в тесто и хорошо перемешиваем все компоненты.

пирожки через несколько минут на завтрак
Приготовление пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Перекладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем масло и выкладываем в него небольшие порции теста. Обжариваем пирожки на среднем огне под крышкой, по 20-30 секунд с каждой стороны.

пирожки через несколько минут с яйцом и луком
Готовые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

В результате получаются румяные и сытные ленивые пирожки, для которых требуется минимум ингредиентов и времени.

Раньше мы писали о рецепте блинов на завтрак за 5 минут — просто смешайте творог с кефиром.

Также мы рассказывали о пышных оладьях на воде на завтрак — даже яйца добавлять не нужно.

Еще мы писали об оладьях на завтрак — понадобится 200 г творога и 100 г кефира.

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