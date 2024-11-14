Ленивые пирожки на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт

Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете простой рецепт для быстрого завтрака? Ленивые пирожки "Пятиминутки" станут отличным вариантом! Готовятся всего за несколько минут, нуждаются в минимуме ингредиентов и отлично подойдут для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир 300 г;

соль ½ ч.л.;

сахар 1 чайная ложка;

яйцо 1 шт.;

оливковое масло 20 мл;

мука 300 г;

разрыхлитель 1 ч.л.;

вареное яйцо 3 шт.;

зеленый лук 1 пучок.

Способ приготовления

В тарелку с кефиром добавляем соль, сахар, яйцо и оливковое масло, тщательно перемешать. Затем добавить муку с разрыхлителем и замешиваем густое тесто.

Яйца и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

В эту смесь натираем на мелкой терке вареные очищенные яйца. Мелко нарезаем зеленый лук, добавляем в тесто и хорошо перемешиваем все компоненты.

Приготовление пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Перекладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем масло и выкладываем в него небольшие порции теста. Обжариваем пирожки на среднем огне под крышкой, по 20-30 секунд с каждой стороны.

Готовые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

В результате получаются румяные и сытные ленивые пирожки, для которых требуется минимум ингредиентов и времени.

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