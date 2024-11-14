Ленивые пирожки на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт

Ленивые пирожки "Пятиминутки" на завтрак — минимум ингредиентов
Ищете простой рецепт для быстрого завтрака? Ленивые пирожки "Пятиминутки" станут отличным вариантом! Готовятся всего за несколько минут, нуждаются в минимуме ингредиентов и отлично подойдут для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир 300 г;
- соль ½ ч.л.;
- сахар 1 чайная ложка;
- яйцо 1 шт.;
- оливковое масло 20 мл;
- мука 300 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.;
- вареное яйцо 3 шт.;
- зеленый лук 1 пучок.
Способ приготовления
В тарелку с кефиром добавляем соль, сахар, яйцо и оливковое масло, тщательно перемешать. Затем добавить муку с разрыхлителем и замешиваем густое тесто.
В эту смесь натираем на мелкой терке вареные очищенные яйца. Мелко нарезаем зеленый лук, добавляем в тесто и хорошо перемешиваем все компоненты.
Перекладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем масло и выкладываем в него небольшие порции теста. Обжариваем пирожки на среднем огне под крышкой, по 20-30 секунд с каждой стороны.
В результате получаются румяные и сытные ленивые пирожки, для которых требуется минимум ингредиентов и времени.
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