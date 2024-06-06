Рецепт лінивих шарів з фаршем та сиром — покрокове приготування

Ліниві слойки з фаршем і сиром — супер швидка закуска
Рецепт лінивих слойок з фаршем та сиром. Це супер швидка закуска із листкового тіста. Зберігайте рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Галя Курпікова.
Вам знадобиться:
- тісто листкове 500 г;
- фарш 600-700 г;
- цибуля 1 шт;
- сіль 0,5 год. ложки;
- приправа до курки 0,5 год. ложки;
- сир 100 г;
- яйце 1 шт.
Спосіб приготування
Для цього рецепту необхідно взяти будь-який фарш, додати цибулю, сіль та перець. Все ретельно перемішати. Також потрібно натерти сир.
Беремо листи листкового тіста, його потрібно розморозити.
Тісто розкотити та викласти фарш із сиром.
Робимо з тіста рулетики та нарізаємо їх.
Рулети змащуємо яйцем, випікати при 190 ºС протягом 30-35 хвилин.
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