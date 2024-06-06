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Ліниві слойки з фаршем і сиром — супер швидка закуска

6 червня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт лінивих шарів з фаршем та сиром — покрокове приготування
Шари з фаршем та сиром. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт лінивих слойок з фаршем та сиром. Це супер швидка закуска із листкового тіста. Зберігайте рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галя Курпікова.

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Вам знадобиться:

  • тісто листкове 500 г;
  • фарш 600-700 г;
  • цибуля 1 шт;
  • сіль 0,5 год. ложки;
  • приправа до курки 0,5 год. ложки;
  • сир 100 г;
  • яйце 1 шт.

Спосіб приготування

Для цього рецепту необхідно взяти будь-який фарш, додати цибулю, сіль та перець. Все ретельно перемішати. Також потрібно натерти сир.

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Фарш та сир. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Беремо листи листкового тіста, його потрібно розморозити.

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Листкове тісто. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Тісто розкотити та викласти фарш із сиром.

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Фарш та сир. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Робимо з тіста рулетики та нарізаємо їх.

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Приготування шарів. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Рулети змащуємо яйцем, випікати при 190 ºС протягом 30-35 хвилин.

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Приготування шарів. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

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