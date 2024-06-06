Рецепт ленивых слоек с фаршем и сыром — пошаговое приготовление

Слойки с фаршем и сыром. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Рецепт ленивых слоек с фаршем и сыром. Это супер быстрая закуска из слоеного теста. Сохраняйте рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова.

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Вам понадобится:

тесто слоеное 500 г;

фарш 600-700 г;

лук 1 шт;

соль 0,5 ч ложки;

приправа к курице 0,5 ч ложки;

сыр 100 г;

яйцо 1 шт.

Способ приготовления

Для этого рецепта необходимо взять любой фарш, добавить лук, соль и перец. Все тщательно перемешать. Также необходимо натереть сыр.

Фарш и сыр. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Берем листы слоенного теста, его необходимо разморозить.

Слоенное тесто. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Тесто раскатать и выложить фарш с сыром.

Фарш и сыр. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Делаем из теста рулетики и нарезаем их.

Приготовление слоек. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Рулеты смазываем яйцом, выпекать при 190 ºС на протяжении 30-35 минут.

Приготовление слоек. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

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