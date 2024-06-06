Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Ленивые слойки с фаршем и сыром — супер быстрая закуска arrow

Ленивые слойки с фаршем и сыром — супер быстрая закуска

6 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт ленивых слоек с фаршем и сыром — пошаговое приготовление
Слойки с фаршем и сыром. Фото: YouTube @GalyaKurpikova
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт ленивых слоек с фаршем и сыром. Это супер быстрая закуска из слоеного теста. Сохраняйте рецепт. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • тесто слоеное 500 г;
  • фарш 600-700 г;
  • лук 1 шт;
  • соль 0,5 ч ложки;
  • приправа к курице 0,5 ч ложки;
  • сыр 100 г;
  • яйцо 1 шт. 

Способ приготовления 

Для этого рецепта необходимо взять любой фарш, добавить лук, соль и перец. Все тщательно перемешать. Также необходимо натереть сыр. 

null
Фарш и сыр. Фото: YouTube  @GalyaKurpikova

Берем листы слоенного теста, его необходимо разморозить. 

null
Слоенное тесто. Фото: YouTube  @GalyaKurpikova

Тесто раскатать и выложить фарш с сыром. 

null
Фарш и сыр. Фото: YouTube  @GalyaKurpikova

Делаем из теста рулетики и нарезаем их. 

null
Приготовление слоек. Фото: YouTube  @GalyaKurpikova

Рулеты смазываем яйцом, выпекать при 190 ºС на протяжении 30-35 минут. 

null
Приготовление слоек. Фото: YouTube  @GalyaKurpikova

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

сыр
рецепты
мясной фарш
выпечка
лайфхаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня