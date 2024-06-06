Рецепт ленивых слоек с фаршем и сыром — пошаговое приготовление

Ленивые слойки с фаршем и сыром — супер быстрая закуска
Рецепт ленивых слоек с фаршем и сыром. Это супер быстрая закуска из слоеного теста. Сохраняйте рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова.
Вам понадобится:
- тесто слоеное 500 г;
- фарш 600-700 г;
- лук 1 шт;
- соль 0,5 ч ложки;
- приправа к курице 0,5 ч ложки;
- сыр 100 г;
- яйцо 1 шт.
Способ приготовления
Для этого рецепта необходимо взять любой фарш, добавить лук, соль и перец. Все тщательно перемешать. Также необходимо натереть сыр.
Берем листы слоенного теста, его необходимо разморозить.
Тесто раскатать и выложить фарш с сыром.
Делаем из теста рулетики и нарезаем их.
Рулеты смазываем яйцом, выпекать при 190 ºС на протяжении 30-35 минут.
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