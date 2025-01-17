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Ліниві сосиски в тісті — навіть не доведеться замішувати тісто

17 січня 2025 05:34
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ліниві сосиски в тісті — простий рецепт без замішування тіста, який підкорить усіх
Ліниві сосиски в тісті. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ліниві сосиски в тісті — чудовий варіант для тих, хто хоче швидко приготувати щось смачне. Мінімум часу, прості інгредієнти, а результат вразить усіх.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • листкове тісто — 500 г;
  • сосиски для хот-догів — 5 шт.;
  • твердий сир — 120 г;
  • кетчуп.

Спосіб приготування 

Розкачати листкове тісто в прямокутний пласт. Змастити поверхню тіста кетчупом. Натерти твердий сир на крупній тертці та рівномірно посипати поверх кетчупу.

приготування лінивих сосисок
Сосиски та сир. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти з одного краю тіста 2,5 сосиски, а з іншого — ще 2,5 сосиски. Закрутити рулетом кожен край тіста до центру, щоб обидва рулети зустрілися посередині.

рецепт приготування лінивих сосисок
Приготування сосисок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати тісто з начинкою на 5 рівних частин. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом.

простий приготування лінивих сосисок
Чорний кунжут. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати в розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин до рум'яної скоринки.

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