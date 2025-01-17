Ліниві сосиски в тісті — простий рецепт без замішування тіста, який підкорить усіх

Ліниві сосиски в тісті. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ліниві сосиски в тісті — чудовий варіант для тих, хто хоче швидко приготувати щось смачне. Мінімум часу, прості інгредієнти, а результат вразить усіх.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

листкове тісто — 500 г;

сосиски для хот-догів — 5 шт.;

твердий сир — 120 г;

кетчуп.

Спосіб приготування

Розкачати листкове тісто в прямокутний пласт. Змастити поверхню тіста кетчупом. Натерти твердий сир на крупній тертці та рівномірно посипати поверх кетчупу.

Сосиски та сир. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти з одного краю тіста 2,5 сосиски, а з іншого — ще 2,5 сосиски. Закрутити рулетом кожен край тіста до центру, щоб обидва рулети зустрілися посередині.

Приготування сосисок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати тісто з начинкою на 5 рівних частин. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом.

Чорний кунжут. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати в розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин до рум'яної скоринки.

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