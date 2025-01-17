Ленивые сосиски в тесте — простой рецепт без замешивания теста, который покорит всех

Ленивые сосиски в тесте. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ленивые сосиски в тесте — отличный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное. Минимум времени, простые ингредиенты, а результат поразит всех.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

листовое тесто — 500 г;

сосиски для хот-догов — 5 шт.

твердый сыр — 120 г;

кетчуп;

Способ приготовления;

Раскатать слоеное тесто в прямоугольный пласт. Смазать поверхность теста кетчупом. Натереть твердый сыр на крупной терке и равномерно посыпать поверх кетчупа.

Сосиски и сыр. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить с одного края теста 2,5 сосиски, а с другого — еще 2,5 сосиски. Закрутить рулетом каждый край теста к центру, чтобы оба рулета встретились посередине.

Приготовление сосисок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать тесто с начинкой на 5 равных частей. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.

Черный кунжут. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до румяной корочки.

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