Ленивые сосиски в тесте — простой рецепт без замешивания теста, который покорит всех

Ленивые сосиски в тесте — даже не придется замешивать тесто
Ленивые сосиски в тесте — отличный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное. Минимум времени, простые ингредиенты, а результат поразит всех.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- листовое тесто — 500 г;
- сосиски для хот-догов — 5 шт.
- твердый сыр — 120 г;
- кетчуп;
Способ приготовления;
Раскатать слоеное тесто в прямоугольный пласт. Смазать поверхность теста кетчупом. Натереть твердый сыр на крупной терке и равномерно посыпать поверх кетчупа.
Выложить с одного края теста 2,5 сосиски, а с другого — еще 2,5 сосиски. Закрутить рулетом каждый край теста к центру, чтобы оба рулета встретились посередине.
Нарезать тесто с начинкой на 5 равных частей. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до румяной корочки.
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