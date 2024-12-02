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Ліниві вареники на сніданок — 60 штук за 2 хвилини

2 грудня 2024 06:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ліниві вареники за 2 хвилини — як приготувати 60 штук на сніданок.
Ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ліниві вареники — це справжня знахідка для швидкого і смачного сніданку. За цим рецептом ви зможете приготувати цілих 60 штук всього за 2 хвилини, здивувавши всю родину ніжним смаком!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • сир — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль;
  • цукор — 1-2 ст.л.;
  • борошно — 120-150 г. 

Спосіб приготування

Сир 400 г кладемо в миску, розбиваємо одну яйце, додаємо 1/3 ч.л. солі, цукор 1-2 ст.л. Перемішуємо. Тепер додаємо борошно, 120-150 г. Все залежить від вологості сиру та розміру яйця. Якщо додати дуже мало борошна, вареники розваряться під час варіння.

рецепт лінивих вареники
Ліниві вериники. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто виходить досить густе, липке та еластичне. Кладемо тісто в мішок кондитерський або щільний мішечок з відрізаним краєм. У каструлю наливаємо воду, додаємо сіль, можна відварити у молоці. Як вода закипить, видавлюємо тісто та відрізаємо, і так продовжуємо з усім тістом.

прості ліниві вериники
Готові ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Робиться дуже швидко і навіть руки бруднити не доводиться у борошні. На мій погляд, це найлінивіший спосіб приготування лінивих вареників. Як вареники випливуть варимо одну хвилину і виймаємо з каструлі. Подаємо ліниві вареники з вершковим маслом або сметаною. Дуже ніжні та дуже смачні.

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