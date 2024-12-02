Ленивые вареники за 2 минуты – как приготовить 60 штук на завтрак.

Ленивые вареники.

Ленивые вареники — это настоящая находка для быстрого и вкусного завтрака. По этому рецепту вы сможете приготовить целых 60 штук всего за 2 минуты, удивив всю семью нежным вкусом!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сыр — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

соль;

сахар — 1-2 ст.л.;

мука — 120-150 г.

Способ приготовления

Сыр 400 г кладем в миску, разбиваем одно яйцо, добавляем 1/3 ч.л. соли, сахар 1-2 ст.л. Перемешиваем. Теперь добавляем муку, 120-150 г. Все зависит от сырости и размера яйца. Если добавить очень мало муки, вареники разварятся при варке.

Ленивые вериники. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто выходит довольно густое, липкое и эластичное. Кладем тесто в мешок кондитерский или плотный мешочек с отрезанным краем. В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, можно отварить в молоке. Когда вода закипит, выдавливаем тесто и отрезаем, и так продолжаем со всем тестом.

Готовые ленивые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Делается очень быстро и даже руки пачкать не приходится в муке. На мой взгляд, это самый ленивый способ приготовления ленивых вареников. Как вареники выплывут варим одну минуту и вынимаем из кастрюли. Подаем ленивые вареники со сливочным маслом или сметаной. Очень нежные и вкусные.

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