Ленивые вареники за 2 минуты – как приготовить 60 штук на завтрак.

Ленивые вареники на завтрак — 60 штук за 2 минуты
Ленивые вареники — это настоящая находка для быстрого и вкусного завтрака. По этому рецепту вы сможете приготовить целых 60 штук всего за 2 минуты, удивив всю семью нежным вкусом!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль;
- сахар — 1-2 ст.л.;
- мука — 120-150 г.
Способ приготовления
Сыр 400 г кладем в миску, разбиваем одно яйцо, добавляем 1/3 ч.л. соли, сахар 1-2 ст.л. Перемешиваем. Теперь добавляем муку, 120-150 г. Все зависит от сырости и размера яйца. Если добавить очень мало муки, вареники разварятся при варке.
Тесто выходит довольно густое, липкое и эластичное. Кладем тесто в мешок кондитерский или плотный мешочек с отрезанным краем. В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, можно отварить в молоке. Когда вода закипит, выдавливаем тесто и отрезаем, и так продолжаем со всем тестом.
Делается очень быстро и даже руки пачкать не приходится в муке. На мой взгляд, это самый ленивый способ приготовления ленивых вареников. Как вареники выплывут варим одну минуту и вынимаем из кастрюли. Подаем ленивые вареники со сливочным маслом или сметаной. Очень нежные и вкусные.
Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.
Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.
Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.
Читайте Новини.LIVE!