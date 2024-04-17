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Ліниві вареники — найкращий сніданок з сиру

17 квітня 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати ледачі вареники, відмінно підійдуть на сніданок - покроковий рецепт.
Ліниві вареники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви дізнаєтеся, як приготувати ліниві вареники з сиру. Цей швидкий і простий рецепт лінивих вареників ідеально підійде для тих, хто постійно запитує себе: "Що приготувати на сніданок?"

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 300 г сиру (жирність 5%) (17,5 ст. л.);
  • 50 г яйця (1 шт.);
  • 20 г муки (1 ст. л. з гіркою);
  • 30 г манки (2 ст. л. без гірки);
  • дрібка солі;
  • 20 г цукру (1 ст. л.) (для варіння).

Спосіб приготування

Перетріть сир через сито.

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Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте до сиру яйце, сіль та борошно. Перемішайте.

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Сир і яйце. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставте каструлю з водою на плиту і додайте цукор. Вода має закипіти.

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Приготування вареників. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформуйте з сиру кульки і обваляйте в манці.

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Приготування вареників. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправте кульки в киплячу воду, як тільки вони спливуть, варіть ще одну хвилину. Потім перекладіть їх у тарілку.

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Вареники у воді. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Подавати ліниві вареники можна зі сметаною або грецьким йогуртом та ягодами.

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Ліниві вареники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рекомендуємо повторити ці вареники з сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється і не рветься після заморожування.

Також ми розповідали про автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка.

Ще радимо ознайомитися зі смачним та швидким рецептом лінивих вареників від Клопотенка.

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