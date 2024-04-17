Як приготувати ледачі вареники, відмінно підійдуть на сніданок - покроковий рецепт.

Ліниві вареники — найкращий сніданок з сиру
Ви дізнаєтеся, як приготувати ліниві вареники з сиру. Цей швидкий і простий рецепт лінивих вареників ідеально підійде для тих, хто постійно запитує себе: "Що приготувати на сніданок?"
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 300 г сиру (жирність 5%) (17,5 ст. л.);
- 50 г яйця (1 шт.);
- 20 г муки (1 ст. л. з гіркою);
- 30 г манки (2 ст. л. без гірки);
- дрібка солі;
- 20 г цукру (1 ст. л.) (для варіння).
Спосіб приготування
Перетріть сир через сито.
Додайте до сиру яйце, сіль та борошно. Перемішайте.
Поставте каструлю з водою на плиту і додайте цукор. Вода має закипіти.
Сформуйте з сиру кульки і обваляйте в манці.
Відправте кульки в киплячу воду, як тільки вони спливуть, варіть ще одну хвилину. Потім перекладіть їх у тарілку.
Подавати ліниві вареники можна зі сметаною або грецьким йогуртом та ягодами.
Рекомендуємо повторити ці вареники з сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється і не рветься після заморожування.
Також ми розповідали про автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка.
Ще радимо ознайомитися зі смачним та швидким рецептом лінивих вареників від Клопотенка.
Читайте Новини.LIVE!