Як приготувати ледачі вареники, відмінно підійдуть на сніданок - покроковий рецепт.

Ліниві вареники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ви дізнаєтеся, як приготувати ліниві вареники з сиру. Цей швидкий і простий рецепт лінивих вареників ідеально підійде для тих, хто постійно запитує себе: "Що приготувати на сніданок?"

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

300 г сиру (жирність 5%) (17,5 ст. л.);

50 г яйця (1 шт.);

20 г муки (1 ст. л. з гіркою);

30 г манки (2 ст. л. без гірки);

дрібка солі;

20 г цукру (1 ст. л.) (для варіння).

Спосіб приготування

Перетріть сир через сито.

Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте до сиру яйце, сіль та борошно. Перемішайте.

Сир і яйце. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставте каструлю з водою на плиту і додайте цукор. Вода має закипіти.

Приготування вареників. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформуйте з сиру кульки і обваляйте в манці.

Приготування вареників. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправте кульки в киплячу воду, як тільки вони спливуть, варіть ще одну хвилину. Потім перекладіть їх у тарілку.

Вареники у воді. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Подавати ліниві вареники можна зі сметаною або грецьким йогуртом та ягодами.

Ліниві вареники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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