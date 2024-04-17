Как приготовить ленивые вареники, отлично подойдут на завтрак — пошаговый рецепт.

Ленивые вареники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вы узнаете, как приготовить ленивые вареники из творога. Этот быстрый и простой рецепт ленивых вареников идеально подойдет для тех, кто постоянно задается вопросом: "Что приготовить на завтрак?"

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

300 г. творога (жирность 5%) (17,5 ст. л.);

50 г яйца (1 шт.);

20 г муки (1 ст. л. с горкой);

30 г манки (2 ст. л. без горки);

щепотка соли;

20 г сахара (1 ст. л.) (для варки).

Способ приготовления

Перетрите творог через сито.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте к творогу яйцо, соль и муку. Перемешайте.

Творог и яйцо. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставьте кастрюлю с водой на плиту и добавьте в нее сахар. Вода должна закипеть.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформируйте из творога шарики и обваляйте их в манке.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправьте шарики в кипящую воду, как только они повсплывают, варите еще одну минуту. Затем переложите их в тарелку.

Вареники в воде. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Подавать ленивые вареники можно со сметаной или греческим йогуртом и ягодами.

Ленивые вареники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки.

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