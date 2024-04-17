Как приготовить ленивые вареники, отлично подойдут на завтрак — пошаговый рецепт.

Ленивые вареники — лучший завтрак из творога
Вы узнаете, как приготовить ленивые вареники из творога. Этот быстрый и простой рецепт ленивых вареников идеально подойдет для тех, кто постоянно задается вопросом: "Что приготовить на завтрак?"
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 300 г. творога (жирность 5%) (17,5 ст. л.);
- 50 г яйца (1 шт.);
- 20 г муки (1 ст. л. с горкой);
- 30 г манки (2 ст. л. без горки);
- щепотка соли;
- 20 г сахара (1 ст. л.) (для варки).
Способ приготовления
Перетрите творог через сито.
Добавьте к творогу яйцо, соль и муку. Перемешайте.
Поставьте кастрюлю с водой на плиту и добавьте в нее сахар. Вода должна закипеть.
Сформируйте из творога шарики и обваляйте их в манке.
Отправьте шарики в кипящую воду, как только они повсплывают, варите еще одну минуту. Затем переложите их в тарелку.
Подавать ленивые вареники можно со сметаной или греческим йогуртом и ягодами.
Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки.
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