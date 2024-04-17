Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Ленивые вареники — лучший завтрак из творога arrow

Ленивые вареники — лучший завтрак из творога

17 апреля 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить ленивые вареники, отлично подойдут на завтрак — пошаговый рецепт.
Ленивые вареники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы узнаете, как приготовить ленивые вареники из творога. Этот быстрый и простой рецепт ленивых вареников идеально подойдет для тех, кто постоянно задается вопросом: "Что приготовить на завтрак?" 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • 300 г. творога (жирность 5%) (17,5 ст. л.);
  • 50 г яйца (1 шт.);
  • 20 г муки (1 ст. л. с горкой);
  • 30 г манки (2 ст. л. без горки);
  • щепотка соли;
  • 20 г сахара (1 ст. л.) (для варки). 

Способ приготовления 

Перетрите творог через сито.

null
Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте к творогу яйцо, соль и муку. Перемешайте.

null
Творог и яйцо. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставьте кастрюлю с водой на плиту и добавьте в нее сахар. Вода должна закипеть. 

null
Приготовление вареников. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформируйте из творога шарики и обваляйте их в манке.

null
Приготовление вареников. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправьте шарики в кипящую воду, как только они повсплывают, варите еще одну минуту. Затем переложите их в тарелку.

null
Вареники в воде. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Подавать ленивые вареники можно со сметаной или греческим йогуртом и ягодами.

null
Ленивые вареники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки. 

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

рецепты
лайфхаки
творог
идея для завтрака
вареники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю