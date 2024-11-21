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"Ліниві ватрушки" на сніданок за 5 хвилин з тостового хліба

21 листопада 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ліниві ватрушки на сніданок за 5 хвилин — простий рецепт з сиру та хліба.
Ліниві ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете смачний і швидкий сніданок? Ліниві ватрушки з 180 г сиру та хліба — ідеальний вибір! Цей простий рецепт дозволить вам насолоджуватись ароматною випічкою за лічені хвилини. Не потрібно спеціальних інгредієнтів чи складних кроків — готуйте і насолоджуйтесь.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • сир 180 г;
  • цукор 3 ст.л.;
  • яйце 1 шт.;
  • хліб тостовий.

Спосіб приготування

У миску викладаємо сир (9% 180 г), цукор (3 ст. л.) та одне куряче яйце. Добре перемішуємо і готова начинка. Вона рідка.

рецепт сніданку з сиром
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Як основу можна використовувати скибочки батона або тостового хліба. За допомогою склянки приминаємо м’якуш, щоб вийшли борти.

простий рецепт сніданку з сиром
Тостовий хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Додаємо сирну начинку. Зверху розміщуємо будь-які заморожені або свіжі ягоди (червона і чорна смородина, вишня, полуницю можна розрізати на кілька частин).

смачний рецепт сніданку з сиром
Готові ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Ледачі ватрушки остуджуємо і подаємо з улюбленими напоями. Хрумка основа, ніжна солодка начинка з чудовим сирним смаком і легкою кислинкою від ягід – це дуже смачно. Ліниві ватрушки на сніданок готові. 

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