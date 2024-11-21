Ліниві ватрушки на сніданок за 5 хвилин — простий рецепт з сиру та хліба.

"Ліниві ватрушки" на сніданок за 5 хвилин з тостового хліба
Хочете смачний і швидкий сніданок? Ліниві ватрушки з 180 г сиру та хліба — ідеальний вибір! Цей простий рецепт дозволить вам насолоджуватись ароматною випічкою за лічені хвилини. Не потрібно спеціальних інгредієнтів чи складних кроків — готуйте і насолоджуйтесь.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир 180 г;
- цукор 3 ст.л.;
- яйце 1 шт.;
- хліб тостовий.
Спосіб приготування
У миску викладаємо сир (9% 180 г), цукор (3 ст. л.) та одне куряче яйце. Добре перемішуємо і готова начинка. Вона рідка.
Як основу можна використовувати скибочки батона або тостового хліба. За допомогою склянки приминаємо м’якуш, щоб вийшли борти.
Додаємо сирну начинку. Зверху розміщуємо будь-які заморожені або свіжі ягоди (червона і чорна смородина, вишня, полуницю можна розрізати на кілька частин).
Ледачі ватрушки остуджуємо і подаємо з улюбленими напоями. Хрумка основа, ніжна солодка начинка з чудовим сирним смаком і легкою кислинкою від ягід – це дуже смачно. Ліниві ватрушки на сніданок готові.
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