Ленивые ватрушки на завтрак за 5 минут – простой рецепт из сыра и хлеба.

"Ленивые ватрушки" на завтрак за 5 минут из тостового хлеба
Хотите вкусный и быстрый завтрак? Ленивые ватрушки из 180 г сыра и хлеба — идеальный выбор! Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться ароматной выпечкой в считанные минуты. Не нужно специальные ингредиенты или сложные шаги — готовьте и наслаждайтесь.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог 180 г;
- сахар 3 ст.л.;
- яйцо 1 шт.;
- хлеб тостовый.
Способ приготовления
В миску выкладываем творог (9% 180 г), сахар (3 ст. л.) и одно куриное яйцо. Хорошо перемешиваем и готовую начинку. Она редкая.
В качестве основы можно использовать ломтики батона или тостового хлеба. С помощью стакана приминаем мякоть, чтобы получились бортики.
Добавляем творожную начинку. Сверху размещаем любые замороженные или свежие ягоды (красная и черная смородина, вишня, клубника можно разрезать на несколько частей).
Ленивые ватрушки остужаем и подаем с любимыми напитками. Хрустящая основа, нежная сладкая начинка с восхитительным сырным вкусом и легкой кислинкой от ягод — это очень вкусно. Ленивые ватрушки на завтрак готовы.
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