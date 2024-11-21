Ленивые ватрушки на завтрак за 5 минут – простой рецепт из сыра и хлеба.

Ленивые ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите вкусный и быстрый завтрак? Ленивые ватрушки из 180 г сыра и хлеба — идеальный выбор! Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться ароматной выпечкой в считанные минуты. Не нужно специальные ингредиенты или сложные шаги — готовьте и наслаждайтесь.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

творог 180 г;

сахар 3 ст.л.;

яйцо 1 шт.;

хлеб тостовый.

Способ приготовления

В миску выкладываем творог (9% 180 г), сахар (3 ст. л.) и одно куриное яйцо. Хорошо перемешиваем и готовую начинку. Она редкая.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

В качестве основы можно использовать ломтики батона или тостового хлеба. С помощью стакана приминаем мякоть, чтобы получились бортики.

Тостовый хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Добавляем творожную начинку. Сверху размещаем любые замороженные или свежие ягоды (красная и черная смородина, вишня, клубника можно разрезать на несколько частей).

Готовые ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Ленивые ватрушки остужаем и подаем с любимыми напитками. Хрустящая основа, нежная сладкая начинка с восхитительным сырным вкусом и легкой кислинкой от ягод — это очень вкусно. Ленивые ватрушки на завтрак готовы.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.