Лінивий хачапурі на сніданок за 30 хвилин — покроковий рецепт

Лінивий хачапурі. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Хочете приготувати смачний та ситний сніданок без зайвих зусиль? Спробуйте лінивий хачапурі, який займе у вас всього 30 хвилин! Цей рецепт без дріжджів ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість і простоту в приготуванні, але не готовий жертвувати смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

кефір 5 ст. л.;

сир сулугуні 180 г;

твердий сир 100 г;

борошно 150 г;

розпушувач 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

Спершу потрібно збити яйця з кефіром. Натираємо сир сулугуні та твердий сир.

Яйця та сіль. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Додаємо до кефіру та яєць. Перемішуємо. Просіваємо борошно, додаємо розпушувач, солимо та ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Викладаємо на пергамент у деко, можна сформувати коло чи квадрат. Випікається лінивий хачапурі 20-25 хвилин при 180 ºС.

Лінивий хачапурі. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

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