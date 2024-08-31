Лінивий хачапурі на сніданок за 30 хвилин — покроковий рецепт

Лінивий хачапурі на сніданок всього за 30 хвилин — рецепт без дріжджів
Хочете приготувати смачний та ситний сніданок без зайвих зусиль? Спробуйте лінивий хачапурі, який займе у вас всього 30 хвилин! Цей рецепт без дріжджів ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість і простоту в приготуванні, але не готовий жертвувати смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- кефір 5 ст. л.;
- сир сулугуні 180 г;
- твердий сир 100 г;
- борошно 150 г;
- розпушувач 1,5 ч. л.
Спосіб приготування
Спершу потрібно збити яйця з кефіром. Натираємо сир сулугуні та твердий сир.
Додаємо до кефіру та яєць. Перемішуємо. Просіваємо борошно, додаємо розпушувач, солимо та ретельно перемішати.
Викладаємо на пергамент у деко, можна сформувати коло чи квадрат. Випікається лінивий хачапурі 20-25 хвилин при 180 ºС.
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